O YouTube está pensando em oferecer assinaturas de terceiros para oferecer serviços de streaming de vídeo.

A empresa de propriedade do Google tem como objetivo oferecer aos clientes a capacidade de se inscrever em uma "ampla gama de serviços de streaming de assinaturas administrados por empresas de entretenimento", de acordo com a The Information . Pelo que sabemos, o YouTube basicamente quer rivalizar melhor com a Amazon e a Apple, permitindo que os clientes se inscrevam em outros serviços de streaming, como HBO Now, Netflix e CBS All Access.

A Amazon já permite que assinantes da Prime Video e proprietários de Fire TV façam isso, por meio de sua iniciativa Amazon Channels , e a Apple também permite via Apple TV. Essas empresas, é claro, obtêm um corte na receita de cada inscrição. A Information disse que analistas acham que a Amazon faturou US $ 2,6 bilhões com assinaturas de canais em 2019 e que passará a ser um negócio de US $ 3,6 bilhões em 2020.

Lembre-se de que o Google revelou recentemente que o YouTube Premium e o YouTube Music têm 20 milhões de assinantes pagos, enquanto o pacote do YouTube TV tem dois milhões de assinantes. O próprio YouTube também possui dois bilhões de usuários mensais que assistem e enviam milhões de horas de conteúdo gratuitamente.

Adicione tudo isso, e certamente parece provável que o YouTube queira desenvolver maneiras de atrair ainda mais os clientes, como Apple e Amazon, além de gerar um novo e lucrativo fluxo de receita.