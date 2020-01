Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony planeja encerrar seu serviço de streaming PlayStation Vue no final do mês e, como parte desse esforço, está finalmente permitindo que serviços de assinatura de TV ao vivo de outras empresas sejam lançados em seus consoles de jogos PlayStation. O primeiro serviço de terceiros a ser lançado é o YouTube TV .

O YouTube TV agora está disponível no PlayStation 4, especificamente, tornando-o o primeiro serviço de assinatura de TV ao vivo de terceiros a ser lançado no console. O serviço PlayStation Vue da Sony havia oferecido aos usuários do PlayStation a capacidade de transmitir uma TV ao vivo por uma taxa mensal de assinatura. Para limitar suas escolhas e transformá-las no PlayStation Vue, a Sony proibiu a competição, incluindo YouTube, Sling TV e Hulu com Live TV.

Mas agora que o PlayStation Vue está sendo encerrado, a Sony finalmente está abrindo sua plataforma para o setor de TV paga, enquanto a própria Sony planeja manter o foco em seu principal negócio de jogos. Você pode ler tudo sobre os planos da Sony para fechar o PlayStation Vue e como isso afetará você aqui .

Para usar o YouTube TV, faça o download do aplicativo na PlayStation Store . É um serviço de US $ 50 por mês, com uma avaliação gratuita disponível. Temos aqui um guia sobre como o serviço funciona. Oferece acesso a mais de 70 redes, sem necessidade de cabos. Você pode assistir às principais redes de transmissão e cabo, incluindo ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, HGTV e mais, como os canais de esportes e notícias locais. Também está disponível em vários dispositivos.

Não se sabe se mais aplicativos de streaming de TV ao vivo chegarão ao PS4, mas suspeitamos que esse seja o caso.

