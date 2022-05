Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Xiaomi lançou uma gama de TVs no Reino Unido que vêm com a plataforma Fire TV da Amazon incorporada.

As TVs da série Xiaomi F2 são 4K e suportam o formato HDR 10 para imagens de alta faixa dinâmica (HDR). Elas estão disponíveis em telas de 43, 50 e 55 polegadas e, por um período introdutório (até 6 de junho), têm um preço a partir de £339.

A principal característica é o suporte da Fire TV, com a plataforma da Amazon fornecendo a funcionalidade da TV inteligente.

Isso significa que você obtém uma experiência suave e rica em conteúdo quando assiste ou procura por programas em múltiplos serviços. Assim como o serviço Prime Video da Amazon, Netflix, Disney+, BBC iPlayer e muitas outras ofertas de streaming estão disponíveis. Os últimos serviços gratuitos da Amazon apoiados por anúncios, Freevee, também estão acessíveis nas novas TVs.

O Alexa também está disponível, para assistência e controle de voz.

Cada uma das TVs inclui quatro portas HDMI (habilitadas para CEC), com Bluetooth 5.0 e conectividade Wi-Fi. Cada TV também pode ser conectada a um roteador através de Ethernet.

Há suporte de áudio Dolby Audio, DTS-Virtual:X e DTS-HD para sistemas de áudio externos, enquanto o som embarcado é fornecido através de dois alto-falantes de 12W.

"Estamos entusiasmados em unir forças com Xiaomi para levar a série Xiaomi TV F2 com Fire TV aos clientes no Reino Unido", disse o vice-presidente da Amazon Devices International, Eric Saarnio.

Os três modelos da Xiaomi F2 TV estão disponíveis agora através da Amazon.co.uk, com preços de £339, £379, e £424 respectivamente.

Depois de 6 de junho de 2022, esses preços subirão para £399, £449, e £499.

Escrito por Rik Henderson.