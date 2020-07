Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi anunciou oficialmente o seu Mi TV Stick - um pequeno dispositivo dongle para TV Android que vem com o Chomecast e o Google Assistant integrados.

Assunto de uma miríade de rumores nos últimos tempos, e originalmente provocado em maio , o Xiaomi s Stick foi agora apresentado durante o lançamento do produto de ecossistema online da empresa.

É pequeno e capaz de transmitir vídeo em 1080p. O som surround Dolby e DTS é suportado, mas não há menção ao Dolby Atmos.

Ele possui um processador quad-core interno, com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento para aplicativos de TV Android , dos quais existem centenas disponíveis na Google Play Store.

A Android TV possui vários sinos e assobios, confirmados pelos proprietários das TVs Philips e Sony ou qualquer um dos dispositivos de TV Nvdia Shield. Além do suporte completo ao Chromecast, todos os principais aplicativos de streaming de TV estão disponíveis. De fato, as teclas de atalho do Netflix e do Amazon Prime Video estão embutidas no controle remoto Bluetooth.

O controle remoto também possui um microfone, para que você possa se comunicar com a funcionalidade de voz do Google Assistant.

Ainda não há nenhuma palavra disponível sobre o Xiaomi Mi TV Stick ou sobre os preços. Esperamos que ele chegue ao Reino Unido e EUA, mas estamos aguardando confirmação.

Também não parece haver uma versão 4K ainda. No entanto, atualizaremos quando ouvirmos mais.