Xiaomi Mi TV Stick confirmado: um rival para Roku e Fire TV

A Xiaomi confirmou que em breve lançará seu próprio Mi TV Stick, um dispositivo HDMI para trazer streaming inteligente para sua televisão.

O dispositivo foi brevemente provocado durante o lançamento alemão do Redmi Note 9 , onde Christian Klaus, gerente sênior de relações públicas e comunicações da Alemanha, Áustria e Suíça, da Xiaomi, apresentou a apresentação.

O Mi TV Stick foi destacado como algo a ser esperado - ao lado do que parece com o Mi Band 5 - mas poucos detalhes foram dados, exceto que seria uma abordagem simples e fácil à TV.

Parece que está alinhado para ser um concorrente de dispositivos como o Roku Premiere ou o Amazon Fire TV Stick .

O que podemos dizer da imagem na tela é que é um par bastante típico de dongle HDMI e remoto, ambos de natureza compacta. O controle remoto fornece mais alguns detalhes com um botão do Assistente do Google na parte superior e os botões do Netflix e do Amazon Video abaixo do D pad.

É tudo o que sabemos no momento: não sabemos se isso faz parte da suposta rebranding da Android TV pelo Google e pode ser que este dispositivo seja lançado com uma oferta atualizada do Google TV, trazendo todos esses serviços de streaming para a sua televisão. Os controles certamente parecem estar executando o Android de alguma forma.

Ser exibido na Alemanha sugere, pelo menos, que o lançamento será amplo e, se a Xiaomi tiver alinhado todos os parceiros de conteúdo de que precisa, poderá ser uma opção atraente para tornar sua TV inteligente.

As coisas mais atraentes podem ser o preço, mas as principais coisas que não sabemos são quais padrões serão compatíveis - 4K? Dolby Vision ? - e exatamente qual será o sistema operacional.

Do jeito que está, não parece que teremos que esperar muito, mas como ouvimos de muitos que trabalham no mercado de TV antes, a Xiaomi precisa garantir que tenha acesso a todos os serviços de TV locais para todas as regiões ou não vai decolar.

