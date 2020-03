Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi mostrou sua mais nova TV inteligente, a Mi TV 4S, uma impressionante tela 4K HDR10 + com um preço competitivo. Foi apresentado como parte do grande evento de lançamento de produtos da Xiaomi hoje.

O Mi TV 4S é um televisor de 65 polegadas com um design de corpo de metal bastante fácil de ver, com pernas de metal para seu suporte e opções de montagem na parede. Ele tem um design não digno de nota, em um bom sentido, com bordas pequenas.

O suporte total a 4K e a qualidade de imagem HDR10 + estão integrados, proporcionando imagens nítidas e ótimos recursos visuais, enquanto a Xiaomi também destaca o som estéreo do sistema de alto-falante duplo. Isso suporta Dolby Audio, embora nenhuma menção tenha sido feita ao padrão Dolby Atmos mais complicado e superior.

A televisão será executada no Android, dando acesso à loja Google Play para todos os aplicativos de que as pessoas precisam, o que a abre a uma ampla variedade de players e serviços.

Ele também vem com um controle remoto por voz que permitirá que os usuários pesquisem conteúdo e programas sem precisar digitar no controle remoto. A TV também possui um chromecast embutido para permitir que você transmita seus vídeos e vídeos com facilidade.

Existem também três portas HDMI e três portas USB para permitir que você conecte seus vários dispositivos e acessórios, com Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth também presentes e corretos.

A Xiaomi diz que a TV estará disponível a partir de junho e no Reino Unido no final do ano, começando com um preço europeu antecipado de € 549, com outros preços regionais ainda não detalhados. Também havia detalhes sobre o que esse preço poderia subir para uma vez que o tempo preceder.