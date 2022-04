Você pode assistir Halo: The Series no YouTube agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro episódio de Halo: The Series já está disponível para assistir gratuitamente no YouTube.

Estreando na semana passada, o show de ação ao vivo de nove episódios geralmente é exclusivo da Paramount + , mas o serviço de streaming está oferecendo a estreia inteira sem nenhum custo na esperança de conquistar novos assinantes.

Infelizmente, isso só é relevante para os espectadores dos EUA. O Paramount + ainda está para chegar ao Reino Unido (estará disponível no Sky Q e Sky Glass nos próximos meses) e, embora o serviço seja executado em alguns outros países, como Canadá, Austrália e países nórdicos, o episódio gratuito não é t disponível lá.

De fato, atualmente não há nenhuma maneira autorizada de assistir Halo: The Series no Reino Unido. No entanto, se você quiser ver o episódio gratuito fora dos Estados Unidos, pode fazê-lo usando uma VPN, confira nosso prático resumo dos melhores serviços de VPN aqui .

A versão do programa no YouTube pode ser encontrada no topo desta página, se você conseguir visualizá-la.

Halo: A série se concentra em Master Chief - John-117 - que é interpretado por Pablo Schreiber de Orange is the New Black. Natascha McElhone, de Designated Survivor, estrela como a Doutora Catherine Halsey, enquanto Jen Taylor reprisa seu papel de voz como Cortana - um papel que ela desempenhou ao longo da franquia do jogo.

Se você puder assistir, está atualmente sendo transmitido na Paramount + agora.

Escrito por Rik Henderson.