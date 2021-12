Data de lançamento da série de TV Halo, como assistir, trailers e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de meia década de desenvolvimento infernal, uma série de TV Halo está finalmente chegando.

A partir de 2022, será exclusivo da Paramount + e agora estamos recebendo trailers para abrir nosso apetite.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o show live-action de Halo.

Ainda estamos aguardando uma data oficial no ar para a nova série Halo. No entanto, a Paramount + confirmou que está chegando "no início de 2022".

A série será exclusiva da Paramount + nos Estados Unidos e em outras regiões onde o serviço de streaming opera.

Isso significa que estará disponível na Sky no Reino Unido, com Paramount + chegando às plataformas da emissora - Sky Q e Sky Glass - no próximo ano.

A confirmação oficial sobre a contagem de episódios ainda está para acontecer, mas a série foi originalmente encomendada pela Showtime para durar 10 episódios. Desde que a Paramount + o pegou, parece estar listado como nove episódios no IMDB.

Embora a nova série de TV Halo seja sem dúvida a maior e mais cara adaptação de live-action, não será a primeira.

Na verdade, houve três tentativas notáveis de trazer o Halo para a pequena tela no passado.

O primeiro apareceu em 2007, com a desenvolvedora original Bungie em parceria com o diretor Neill Blomkamp (Distrito 9) para criar um trio de curtas de ação ao vivo sob o nome coletivo, Halo: Landfall. Eles foram lançados online para ajudar a promover o Halo 3 na época.

A segunda grande tentativa apareceu em 2012 como uma série de cinco episódios da web chamada Halo 4: Forward Unto Dawn. Cada episódio durou 15 minutos e a série é difícil de rastrear hoje em dia. Ele foi hospedado pela Netflix por um tempo, mas não é mais o caso.

Finalmente, outra série de cinco episódios foi feita para ser lançada com a Master Chief Collection no Xbox One em 2014. Halo: Nightfall teve os melhores valores de produção até agora e agora está disponível para compra ou aluguel na Xbox Store.

O novo show terá como foco principal John-117, também conhecido como Master Chief, que será interpretado por Pablo Schreiber (Orange is the New Black). Natascha McElhone do Survivor designado estrela como a Dra. Catherine Halsey, enquanto Jen Taylor reprisa seu papel de voz como Cortana - um papel que ela desempenhou em toda a franquia de jogos.

Da equipe, talvez a nomeação de diretor mais importante seja Otto Bathurst, que provavelmente é mais conhecido por seu trabalho premiado em Peaky Blinders.

Um trailer completo da série Halo será lançado durante o The Game Awards na quinta-feira, 9 de dezembro de 2021.

Alguns teasers foram postados nesse ínterim, pela conta oficial do programa no Twitter . O mais recente está abaixo.