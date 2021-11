Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Finalmente, há um teaser trailer da tão esperada série de TV Halo, que foi anunciada pela primeira vez há três anos.

Revelado durante o evento de 20º aniversário do Xbox da Microsoft, é uma primeira olhada na adaptação para TV de ação ao vivo dirigida para a Paramount + . O teaser é incrivelmente curto, oferecendo apenas um vislumbre de Master Chief, interpretado por Pablo Schreiber dos Deuses Americanos, e sua armadura Mjolnir.

Também ouvimos Jen Taylor, reprisada dos jogos, dizer: "Olá, Master Chief".

O show está programado para estrear no serviço de streaming da ViacomCBS em algum momento de 2022. Ele foi anunciado pela primeira vez em 2018 como uma série Showtime antes de atingir vários atrasos de produção relacionados ao COVID-19. Ainda não está claro qual é a premissa, além de o show ser baseado na franquia de ficção científica. Contará uma nova história ou será uma adaptação direta dos jogos, ou será sobre outra coisa no Universo Halo?

Esperançosamente, a Paramount + terá mais a anunciar, e talvez mais a mostrar, nos próximos meses. Atualmente, a linha de registro da IMDb do programa revela apenas: "Alienígenas ameaçam a existência humana em um confronto épico do século 26. Série de TV baseada no videogame Halo."

Para obter mais informações sobre Paramount +, consulte o guia do Pocket-lint aqui . Também o comparamos com outros serviços de streaming de vídeo disponíveis nos EUA aqui.