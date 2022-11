Como cancelar facilmente o HBO Max em cinco etapas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Portanto, você está procurando apertar seu orçamento de streaming, que vai para os meses de inverno. Nós o conseguimos. O óleo combustível custa muito, assim como as mercearias. Se a HBO Max estiver potencialmente em seu bloco de corte nos próximos meses, aqui está como cancelá-lo. É a maneira mais rápida e fácil, desde que você possa se lembrar onde assinou o serviço de streaming de vídeo pela primeira vez.

Quem cobra você pela HBO Max?

Para cancelar sua assinatura do HBO Max, você deve primeiro descobrir onde se inscreveu para uma conta HBO Max ou quem lhe cobra pelo serviço.

As assinaturas do HBO Max estão disponíveis através do próprio HBO Max ou de outros provedores de cobrança (que é onde você se inscreveu ou quem cobra por você para o HBO Max). Por exemplo, você pode ter se cadastrado no HBO Max através do aplicativo HBO Max para iOS, HBO Max para Android, ou mesmo o aplicativo HBO Max para Samsung TV. Se for o caso, sua assinatura é através desses respectivos fornecedores terceirizados.

Como saber quem cobra pelo HBO Max

Para saber quem cobra pela HBO Max, acesse HBOMax.com e depois:

Telefone ou tablet: Toque em seu perfil (canto superior direito), depois no ícone Configurações, e depois toque ou role para Assinatura.

Toque em seu perfil (canto superior direito), depois no ícone Configurações, e depois toque ou role para Assinatura. Computador: Escolha seu perfil (canto superior direito), depois escolha Configurações, e encontre a Assinatura.

Escolha seu perfil (canto superior direito), depois escolha Configurações, e encontre a Assinatura. Dispositivo de TV: Escolha o ícone Configurações e, em seguida, escolha Conta.

A partir daí, você encontrará quem é cobrado por sua assinatura (disponível apenas com perfis Adultos). Seu extrato bancário também deve fornecer esta informação, ou você pode perguntar ao seu provedor de TV se ele lhe cobra.

Como cancelar a HBO Max

Uma vez que você tenha descoberto quem lhe fatura pela HBO Max, você pode prosseguir e cancelar o serviço. Sua assinatura será auto-renovada até que você a cancele. Para evitar uma cobrança, a Warner Bros Discovery avisa que você tem alguns dias antes de seu próximo ciclo de cobrança começar a cancelar sua assinatura. Ao cancelar sua assinatura, você pode continuar a transmissão até o final do período de cobrança.

HBO Max

Se você assinou a HBO Max diretamente através da HBO Max, faça o seguinte em seu computador:

Vá para HBOMax.com em seu computador e faça o login em sua conta. Escolha seu perfil (canto superior direito), depois escolha Configurações, e encontre a Assinatura. Escolha Gerenciar Assinatura. Não tem uma opção Gerenciar Assinatura? Observe por quem sua assinatura é cobrada. Escolha Cancelar Assinatura. Confirme seu cancelamento e anote sua data de expiração.

Agora você cancelou o HBO Max em cinco etapas!

Fornecedores terceirizados de cobrança

Se você se inscreveu na HBO Max através de um provedor de cobrança terceirizado, então as etapas de cancelamento variam de acordo com o provedor de cobrança. A Warner Bros Discovery tem páginas de suporte úteis para alguns provedores populares de cobrança de terceiros. Para saber como cancelar sua assinatura, encontre abaixo seu provedor de cobrança:

Quanto custa a HBO Max?

Após meses de provocação, a HBO lançou seu plano de streaming apoiado por anúncios para a HBO Max em junho de 2021.

O novo nível é $5 mais barato do que o plano normal, custando apenas $10 por mês nos EUA. Tenha em mente que o objetivo da HBO desde o começo foi uma experiência de conteúdo sem anúncios, por isso muitos se perguntaram como a rede planeja começar a incorporar anúncios comerciais de repente. Os executivos estão prometendo "uma experiência publicitária elegante, de bom gosto, que respeite as grandes narrações".

Aqueles que optarem por assinar a camada mais barata não só receberão os novos anúncios "de bom gosto" da HBO Max, mas também menos recursos premium. A qualidade do streaming de vídeo será limitada a 1080p, reservando o streaming de 4K para o plano regular. Além disso, alguns títulos não estarão disponíveis para visualização offline, e mesmo as estréias de filmes do mesmo dia serão limitadas aos assinantes do plano regular.

Os assinantes do plano com suporte de anúncios poderão eventualmente assistir a esses títulos; eles só precisarão esperar meses depois que suas janelas de lançamento teatrais terminarem nos EUA. Aqueles do plano apoiado por anúncios terão acesso à HBO Max Originals, no entanto.

Quer saber mais sobre a HBO Max?

