Streamers HBO Max e Discovery+ estão se fundindo mais cedo do que o esperado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois de dizer inicialmente que a HBO Max e Discovery+ se fundiriam no verão de 2023, a Warner Bros. Discovery diz agora que isso acontecerá na primavera.

A mudança verá a Warner Bros. Discovery (WBD) HBO Max e Discovery+ fundirem seus dois serviços de streaming antes do previsto, embora a janela exata ainda não tenha sido compartilhada além daquele período vago da primavera. No entanto, a confirmação veio durante a última chamada de lucros da empresa, por isso é definitivamente oficial.

No entanto, ainda há muitas perguntas a serem feitas sobre a fusão. Para começar, ninguém ainda parece saber como será realmente chamado o serviço de streaming combinado. No entanto, alguns conteúdos do Discovery+ já começaram a ser transferidos para a HBO Max, talvez sugerindo que este último será usado para o serviço combinado.

No entanto, a WBD não está pronta com seus planos de streaming. A empresa também está trabalhando em um serviço de streaming gratuito apoiado por anúncios que será lançado em 2023 também. O presidente e CEO da WBD David Zaslav acredita que "como a empresa com a maior biblioteca de TV e cinema do setor", pode escolher novas maneiras de disponibilizar esse conteúdo para seus clientes. Uma dessas formas parece estar definida pela venda de anúncios contra ela.

Colocar anúncios com conteúdo streaming é toda a raiva no momento, embora a maioria das empresas também vendam uma assinatura. Tanto a Netflix como a Disney+ têm níveis de suporte a anúncios lançados ou lançados em breve, por exemplo.

Escrito por Oliver Haslam.