(Pocket-lint) - Elvis cruzou recentemente $250 milhões na bilheteria, tornando-a a segunda maior biópsia de todos os tempos atrás da Bohemian Rhapsody. Agora, em sua sétima semana de lançamento, a Warner Bros nos tratou para sua estréia na VOD.

Veja aqui como assistir Elvis, inclusive se já está disponível para transmissão ou aluguel no Amazon Prime Video. Também fornecemos detalhes sobre o enredo do filme e complementamos tudo com alguns trailers. Aproveite.

Elvis é um filme biográfico de 2022 dirigido por Baz Luhrmann, que também co-escreveu o roteiro com Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner. O filme segue a vida de Elvis Presley, o Rei do Rock n Roll, mas é contado a partir da perspectiva de seu gerente corrupto, o Coronel Tom Parker. O filme é protagonizado por Austin Butler no papel de título, com Tom Hanks como Parker. Você vê a ascensão de Elvis à fama, sua complicada relação com seus pais, gerente e esposa, e 20 anos de sua vida no superstardom, jogados na tela prateada. É um relógio obrigatório para os fãs de Elvis, amantes da música e qualquer um que goste de um bom drama musical.

Lisa Marie Presley acha que Butler deveria ganhar um Oscar por seu retrato de seu pai, Elvis. Ela escreveu no Twitter que ele é "nada menos do que espetacular". Absolutamente requintado. Austin Butler canalizou e encarnou o coração e a alma de meu pai de forma bela". Ela continuou, na minha humilde opinião, seu desempenho é inédito e FINALMENTE feito com precisão e respeito. (Se ele não receber um Oscar por isto, eu comerei meu próprio pé, haha.)".

Elvis estreou no Festival de Cannes em 25 de maio de 25 de 2022 e foi lançado na Austrália em 23 de junho de 2022, e nos EUA no dia seguinte.

Elvis ficou disponível para alugar ou comprar digitalmente em 9 de agosto de 2022.

A Warner Bros Pictures produziu o filme e tem os direitos de distribuição, mas isso não significa que você possa transmiti-lo na HBO Max. Ao invés disso, Elvis está disponível sob demanda para alugar ou comprar na Amazônia e em outras plataformas digitais.

Pocket-lint incorporou o último trailer para Elvis no topo desta página. O primeiro para o filme está abaixo.

Baz Luhrmann's ELVIS | Trailer Oficial

