(Pocket-lint) - RIP HBO Max e Discovery+. Nós mal o conhecíamos.

Há dois anos, no início da pandemia, a HBO dobrou a HBO Now e a HBO Go e o aplicativo independente HBO e criou o que agora conhecemos como HBO Max. É um rival direto da Disney+ e da Paramount+, oferecendo filmes da HBO, programação original da HBO Max e conteúdo de várias marcas de filmes e TV da WarnerMedia. Agora, em uma reviravolta surpresa (apesar de ter sido notícia pela primeira vez há semanas atrás), a Warner Bros Discovery anunciou que irá substituir a HBO Max por um novo serviço de streaming no próximo ano. Mas isso não é tudo: O Discovery+ também será dobrado para este novo serviço de streaming de vídeo.

Aqui está o que você precisa saber sobre esta dramática mudança no espaço de streaming.

Não é exatamente isso. Os dias da marca estão contados, e o serviço será substituído por um novo. Relatórios surgiram no final do verão de 2022 sobre a HBO Max estar no bloco de corte. Em seguida, durante uma chamada telefônica sobre lucros em 3 de agosto de 2022, o CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, anunciou que tanto a HBO Max quanto a Discovery+ serão substituídas por um novo serviço no verão de 2023. "A HBO Max tem um conjunto de características competitivas, mas tem tido desempenho e problemas com os clientes", disse Zaslav, basicamente admitindo que seu principal serviço de streaming fracassou durante grandes eventos de estréia como o Prefeito de Easttown, Euphoria e Sucessão.

A Warner Bros Discovery sugeriu então que o Discovery+ é alimentado por melhor tecnologia, e isso será a chave para seu novo serviço.

O Discovery+ foi lançado no início de 2022, mas, em março de 2022, tinha apenas 24 milhões de assinantes. Em comparação, o HBO Max foi lançado em maio de 2022 e, um ano depois, teria 70 milhões de assinantes pagos. E os relatórios mais recentes sugerem que ela tem 77 milhões de assinantes globais. Enquanto a HBO Max se concentra no conteúdo programado da HBO e na programação original da Max, o Discovery+ se concentra no conteúdo não-criado, como reality shows das marcas Discovery. Desde a fusão da WarnerMedia com a Discovery na primavera passada, fala-se da combinação da HBO Max e Discovery+. Agora, espera-se que os dois serviços se fundam em 2023.

"Achamos que esse produto será soberbo", disse o CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, durante uma chamada de salário em 3 de agosto de 2022.

Atualmente, está programado para entrar em funcionamento em algum momento do verão de 2023.

A Warner Bros Discovery não anunciou um nome para seu novo serviço de streaming combinado HBO Max e Discovery+ - muito menos quanto custará. Entretanto, nos EUA, o HBO Max custa US$ 15 por mês para a transmissão sem anúncios ou US$ 10 por mês para a transmissão suportada por anúncios. O Discovery+ começa em $4,99 por mês com anúncios. É seguro assumir que o novo serviço pode custar até $20 por mês, mas esse seria um dos serviços de streaming mais caros até o momento.

Em meio a todas as mudanças em seus serviços de streaming, a Warner Bros Discovery também anunciou o cancelamento de uma série de TV DCEU de ação ao vivo chamada Batgirl. O programa havia sido filmado e passou por pós-produção - mas agora nunca será lançado em DVD ou mesmo em serviços de streaming. Filmes adicionais exclusivos da HBO Max foram simultaneamente retirados do serviço de streaming, embora ainda estejam disponíveis para compra ou aluguel.

Escrito por Maggie Tillman.