Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O filme do Batgril foi enlatado. Embora estivesse quase pronto, segundo consta, recebeu resposta negativa do espectador em testes de exibição e diz-se que a Warner Bros está disposta a anulá-lo como um prejuízo fiscal.

O estúdio decidiu não lançá-lo na HBO Max - seu destino original - nem teatralmente, embora o filme quase concluído tenha custado cerca de 90 milhões de dólares (74 milhões de libras esterlinas).

Diz-se que os diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah estão estupefatos, enquanto sua estrela, Leslie Grace, postada na Instagram, disse estar "orgulhosa do amor, trabalho duro e intenção que todo o nosso incrível elenco e incansável equipe colocou neste filme".

Veja este post na Instagram Um posto compartilhado por Leslie Grace (@lesliegrace)

Talvez seja uma decisão ainda mais desconcertante, considerando que ela apresentava um retorno do tão amado Batman dos anos 80, Michael Keaton, ao papel - algo pelo qual estávamos ansiosos aqui na Pocket-lint nós mesmos.

No entanto, pensando bem, embora dispendioso para a Warner, pode ser apenas um movimento que salva o universo cinematográfico DC (se é que vai haver um).

Enquanto a Disney e a Marvel vêm assumindo os negócios de transmissão de filmes e TV com o seu Universo Cinematográfico Marvel cuidadosamente gerenciado e estrategicamente estrategizado, a Warner atirou seus super-heróis para as telas grandes e pequenas com um simples aceno de cabeça para a continuidade.

Isso resultou em alguns excelentes preenchimentos - como Joker, The Batman e The Suicide Squad, mas também em muitos malcheirosos. O primeiro Esquadrão Suicida, Batman vs Super-Homem, e o corte original da Liga da Justiça vêm à mente como não impressionando nos últimos tempos.

Além disso, o significativo distanciamento entre os heróis da TV DC e seus pares teatrais dá a impressão de que não há nenhum processo de pensamento em andamento quando se trata de comissionar adaptações das licenças do triplo A que a Warner detém. Perdemos a noção de quantos Supermen e Batmen existiram e quantas recontagens de suas histórias de origem. E, não nos faça começar no The Flash.

A Batgirl é outra que aparentemente foi encomendada por capricho - projetada principalmente para a HBO Max, mas sem qualquer intenção de ligá-la aos planos atuais do Batman de tela grande. E assim, para nós, seu cancelamento poderia marcar um novo futuro para a passagem da DC Comics em ação ao vivo. Uma pessoa capaz de assumir a Marvel em seu próprio jogo.

Apenas amarrar os programas de TV nos filmes e vice versa seria um começo.

É claro que poderia ser uma simples decisão financeira para encaçapar a Batgirl, não criativa. Afinal de contas, os relatórios afirmam que o comando veio do topo, o novo CEO David Zaslav, e foram impulsionados por seu desejo de se reorientar para filmes de sucesso de bilheteria para as salas de cinema, em vez de transmitir

Ainda assim, esta é uma oportunidade de reiniciar os planos do DCEU e entregar as chaves do reino a um único produtor executivo ou showrunner para administrá-lo de uma maneira parecida com a do Kevin Feige. Ou isso ou podemos esperar ver outro filme de origem Batman estrelado por Chris Pine ou algo parecido nos próximos anos. Sabemos qual seria a nossa preferência.

Escrito por Rik Henderson.