(Pocket-lint) - Com o House of the Dragon pronto para estrear em breve, a HBO está adicionando todas as oito estações da série original Game of Thrones ao seu serviço de streaming HBO Max em 4K com suporte para HDR 10, Dolby Vision, e Dolby Atmos.

Aqueles que estão obcecados com o espetáculo saberão que a Casa do Dragão está pronta para relatar a guerra civil sangrenta que irrompeu após a morte de Viserys I, que será interpretada por Paddy Considine na nova série HBO Max. Viserys nomeou sua filha mais velha Rhaenyra como herdeira após a morte de sua primeira esposa. Mas sua segunda esposa acredita que o trono deve ser passado para seus filhos. Surge um conflito entre estas duas mulheres e força cada casa em Westeros a escolher um lado. Ele inflige uma ferida mortal na Dinastia Targaryen, um impacto que pode ser traçado 170 anos depois à série original do Jogo dos Tronos.

Assistir à série original, que estreou em 2011 na HBO, certamente ajudará você a se preparar para a Casa do Dragão. A série prequel está sendo lançada na HBO Max nos mesmos formatos premium em 21 de agosto de 2022.

Para ajudá-lo e poupar seu tempo, Pocket-lint compilou uma lista de quatro episódios do Jogo de Tronos que o ajudará a se atualizar o máximo possível. Além desses quatro episódios, sugerimos algumas leituras: Uma novela, um conto e um livro pseudo-histórico, todos escritos por George RR Martin. (Ele escreveu a série de romances de fantasia A Song of Ice and Fire, da qual Game of Thrones é adaptado).

Finalmente, recomendamos que você assista a uma animação especial da série original Game of Thrones. Entre tudo isso, deve estar preparado para todo o Fogo e Sangue que vem na Casa do Dragão.

O que observar diante da Casa do Dragão

Motivo: Você se familiariza com todas as Casas de Westeros.

A Casa do Dragão está situada em 129 AC, enquanto o Jogo dos Tronos está situado em 298 AC. Mas as famílias que compõem as principais casas de Westeros ainda estão presentes. Apesar do espetáculo estar marcado 170 anos antes dos eventos da série original, as famílias também têm, em sua maioria, as mesmas prioridades: Os Lannisters se preocupam com o dinheiro; os Stark se preocupam com sua honra; e os Targaryens se preocupam com o Trono de Ferro. Embora haja exceções, essas exceções são mais impactantes.

Naturalmente, outro motivo para assistir é ter seu primeiro vislumbre dos ovos de dragão que Daenerys recebe como presente de casamento.

Motivo: Nascem os dragões.

Quando Daenerys (jogada por Emilia Clarke no Game of Thrones) eclode seus ovos na final da primeira temporada, marca a primeira vez que um dragão nasce em 150 anos. Também parecia que Dany tropeçou em algum tipo de fórmula que pode ter ajudado a eclodir os dragões, pois ela colocou os ovos na pira funerária de Khal Drogo e depois se juntou a eles enquanto ela ardia. Esperemos que a Casa do Dragão mostre um pouco mais da magia por trás de como os dragões nascem.

Talvez aprendamos também por que os Targaryens não puderam reproduzir mais deles durante 150 anos.

Motivo: Shireen explica a Dança dos Dragões, e Daenerys monta Drogon.

Temos que incluir o episódio que compartilha seu título com a guerra civil apresentada na Casa do Dragão.

Neste episódio, podemos ver Daenerys se tornar a primeira pessoa a montar um dragão em um século e meio, o que é algo a que todos nós devemos nos acostumar mais à frente da Casa do Dragão. Mas o verdadeiro motivo para assistir a este episódio é que ele explica melhor Dança dos Dragões na série original. Shireen lê uma história sobre a guerra e tem conversas sobre ela com seu pai e Davos à frente do terrível destino que a espera.

Motivo: Veja os dragões de Dany em guerra, mais A Batalha dos Bastardos.

Este é um dos episódios mais emocionantes do Jogo dos Tronos, e deve estabelecer suas expectativas para a Casa do Dragão. Este episódio marca a primeira vez que vemos a verdadeira força destrutiva dos dragões, pois Dany encontra seu povo em Mereen sitiado por um exército maior que não tem nenhuma chance, uma vez que os dragões são libertados. Enquanto isso, A Batalha dos Bastardos também proporciona um dos olhares mais emocionantes sobre como é uma batalha em larga escala em Westeros - algo que não vimos o suficiente durante a série. Com um orçamento maior, e uma história apresentando numerosas batalhas maiores do que a vista neste episódio, esperamos ver muito mais do que este episódio nos deu na Casa do Dragão.

Motivo: Shireen narra todos os eventos da Dança dos Dragões, culminando em um conto sobre dois Targaryens lutando em seus dragões no alto do céu.

Esta animação foi incluída no Blu-Ray para a temporada 5 do Game of Thrones. É narrada por Kelly Ingram, que interpretou Shireen Baratheon na série original. Ele também apresenta Pedro Pascal (que interpretou Oberyn Martell) e Conleth Hill (que interpretou Varys) como atores de voz. É um vídeo com 20 minutos de duração. Você pode pegar uma cópia do vídeo no YouTube, acima.

Motivo: A Princesa e A Rainha é uma novela de George RR Martin que mostra como a relação entre a Princesa Rheanyra Targaryen e a Rainha Alicent Hightower se devolveu ao ponto de uma guerra civil.

Rheanyra será interpretada por Emma D'Arcy e Milly Alcock na Casa do Dragão. Ela é nomeada herdeira de seu pai, mas seu pai se casa novamente com Alicent Hightower, que será interpretada por Olivia Cooke. Alicent continua a ter dois filhos com o Rei, o que eventualmente leva a uma atmosfera de constante conflito entre as duas famílias que vivem dentro da Fortaleza Vermelha. Eventualmente, cada membro da corte tem que tomar um partido, enquanto o Rei envelhecido se agarra firmemente a um pacto que se desfez.

Motivo: O Príncipe Solitário é um conto de George RR Martin que se centra em torno das consequências de Daemon Targaryen ter sido pulado na linha de sucessão.

Matt Smith interpretará Daemon in House of the Dragon. Ele é herdeiro do Trono de Ferro - até que seu irmão Viserys (com a ajuda de sua mão, Otto Hightower) decida que Daemon é um wildcard muito grande para confiar no Trono de Ferro. Isto leva a Rheanyra a ser nomeado herdeiro. O previsível Daemon discorda desta idéia e parte para estabelecer seu próprio reino em uma cadeia de ilhas ao largo da costa de Dorne, conhecida como Stepstones.

Motivo: Fogo e Sangue é uma história dos Targaryen Kings escrita por George RR Martin.

É escrito do ponto de vista de um Mestre escrevendo os eventos décadas depois - portanto, nem tudo nele pode ser considerado um fato absoluto. Ele contará apenas sobre cada grande evento que acontece durante a Dança dos Dragões. Se você é um leitor que gostaria de saber mais sobre o que aconteceu antes do Jogo dos Tronos, este é o livro para você.

Os epsiódios atualizados estarão disponíveis em agosto de 2022. Você precisa estar no nível premium sem anúncios para transmiti-los na HBO Max. Custa US$ 14,99 por mês para se inscrever.

