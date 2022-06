Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A temporada final do Game of Thrones é um dos finais mais controversos e talvez odiados de qualquer série de televisão da história.

Apesar disso - o que alguns chamariam de fracasso -, Westeros ainda está se formando para ser uma parte fundamental da futura programação da HBO, com sete séries de spinoff relacionadas ao Game of Thrones agora em desenvolvimento. Seis desses programas são prequelas que acontecem antes dos eventos da série original do Game of Thrones. Entretanto, o projeto mais recentemente anunciado verá Kit Harrington balançando Longclaw mais uma vez como Jon Snow.

A nova série de sequelas irá para território desconhecido, pois representa a primeira incursão no que aconteceu após a temporada final amplamente planejada e seu final polarizador. Como ávidos fãs dos livros e do show - que acham que a HBO deveria aproveitar esta oportunidade para corrigir alguns erros - eis o que o estúdio poderia fazer com sua próxima sequela girando em torno de Jon Snow. Tenha em mente que nada disto foi confirmado pela HBO.

Ele não anunciou uma data de lançamento, um resumo da trama, um trailer - nada. Isto é apenas nós colocando no mundo uma espécie de lista de desejos.

squirrel_widget_4152470

A última vez que vimos o Jon Snow do Kit Harrington, ele estava [spoiler] indo para Beyond the Wall depois de ser banido por matar Danaerys Targaryen. Quem o baniu, você pode perguntar? O Rei Bran the Broken, é claro, o primo de Jon (e ex meio-irmão) que agora está sentado no Trono de Ferro derretido. Esta nova série de Jon Snow está acontecendo com a HBO sabendo muito bem que muitos espectadores odeiam que Bran seja o rei.

Esta série de sequelas será como o novo Obi-Wan Kenobi da Disney+ - com Jon Snow sozinho em uma grande aventura Além da Muralha, ou algo o chamará de volta a Westeros e até mesmo a King's Landing?

Uma das muitas reclamações sobre a última temporada que você vai ouvir as pessoas falarem é na verdade a mais fácil de consertar na nova série: Dê-nos mais do bom menino de Jon Snow, Fantasma. O gigantesco lobo gigante tem sido um fã-favorito desde que apareceu pela primeira vez como aquele bonitinho cachorrinho albino. Mas o lobo adulto de 3 metros de altura foi visto cada vez menos durante as últimas temporadas. Certamente, ele estará ao lado de Jon na nova exposição...

É incrível que Kit Harrington esteja retornando. Na verdade, nos deixa empolgados com o novo show. Mas será que outros membros do elenco da série original também voltarão? Lembre-se, Jon Snow foi visto pelos telespectadores que se dirigiam Além do Muro com Tormund Giantsbane (interpretado por Kristofer Hivju) nos momentos finais do episódio final. Se tivéssemos que adivinhar, ele muito provavelmente/hopefully também aparecerá na nova série.

A partir daí, depende do enredo da série. É sobre Jon vivendo no Norte? Ou será que ele se aventura a algum local distante no Leste?

Tudo isso afeta o quanto do elenco original pode aparecer. Por exemplo, se Jon for arrastado para o sul do Muro para Westeros, poderemos estar na fila para ver muitos de nossos antigos favoritos da primeira série.

Jon Snow tem passado por uma guerra constante - com uma coisa ou outra - desde que atingiu a puberdade.

Claro, o banimento soa mal, mas na verdade, esta é uma oportunidade para ele se acalmar e relaxar um pouco. Mas pouca ação não faz uma grande televisão. Esperamos que ele consiga ao menos um pouco de R&R por alguns anos entre os eventos da oitava temporada e sempre que esta nova série for definida. Gostamos de imaginar que ele tenha ido a algum lugar para construir uma nova comunidade com os demais selvagens e talvez tenha alguns filhos pequenos e selvagens.

A última vez que vimos o dragão de Daenerys, Drogon, ele derreteu o Trono de Ferro e agarrou o corpo de Dany antes de sair voando. Mais tarde, é mencionado que ele foi visto voando para o leste. O jogo dos Tronos exibiu DB Weiss e David Benioff disse no comentário do DVD da oitava temporada que Drogon estava voando em direção a Volantis. Os fãs especularam que isto poderia levar a sacerdotisa vermelha Kinvara a ressuscitar Daenarys.

Mas, para nossa própria saúde mental, vamos esperar que Daenarys permaneça morto. Talvez Drogon, ao invés disso, faça um belo lar para si mesmo, voando apenas um pouco mais para o leste para as ruínas de Valyria - um lugar que só foi visitado momentaneamente na série original. Como Jon Snow e Drogon não saíram em boas condições (porque Jon matou sua mãe Daenerys), seria bastante selvagem ver Jon ir atrás dele no novo show.

Isso nos leva a...

Então, a HBO quer nos dar uma bela história de aventura de seis horas com um dos personagens mais queridos do show original do Game of Thrones, ou vai tentar corrigir os erros e dar aos espectadores uma seqüência que pode servir como uma temporada final?

Se for o último, há uma abordagem não tão louca que poderia ser necessária: poderia revelar que o cara que realmente ganhou o Jogo dos Tronos foi o mau da fita o tempo todo. Especulou-se nos fóruns e em todos os círculos de fãs através da transmissão da temporada final que Bran seria o que controlaria o Night King e os White Walkers. Mas esse nunca foi o caso na oitava temporada.

Vamos ser claros, no entanto. A força de seus poderes é bastante indefinida até agora, o que torna fácil para os fãs especularem e finalmente se perguntarem se ele estava usando seus poderes para controlar o Rei da Noite e os Caminhantes Bran Brancos e talvez até mesmo levar Daenarys à loucura e destruir a cidade. Afinal de contas, qual foi o resultado de todo esse caos na temporada final? O ramo sentado no Trono de Ferro.

Se o Bran é de fato mau e tem sido o marionetista que causou todo tipo de coisas ruins durante todo o Jogo dos Tronos, então é seguro assumir que mais do elenco original voltará no novo espetáculo. Veríamos o Rei Bran (interpretado por Isaac Hempstead Wright), Tyrion, Hand to the King (interpretado por Peter Dinklage), Samuel Tarley, Grand Maester de Bran (interpretado por John Bradley), no mínimo nu.

Seria uma surpresa ver Bran decidir que uma família de Targaryens - como Jon Snow (e talvez ele tenha esposa e filhos) - vivendo no exílio é um risco muito grande para ele. Enquanto isso, Jon Snow poderia aprender a verdade sobre Bran e partir em uma missão para deter seu primo/irmão malvado.

Mais uma vez, tudo isso é pura especulação. Mas que show selvagem seria esse, certo?

Escrito por Maggie Tillman.