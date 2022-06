Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Warner Bros está trazendo o personagem de Black Adam para a grande tela neste outono, com um longa-metragem auto-intitulado DC Comics estrelado por Dwayne "The Rock" Johnson como o vilão/anti-herói titular. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo filme Black Adam - inclusive quando você poderá transmiti-lo online a partir do conforto de sua casa.

Dwane Johnson está estreando como Black Adam, um nêmesis de Shazam, em um filme autônomo da Warner Bros DC que atingiu os cinemas em outubro.

Muitas vezes retratado como um vilão, Black Adam tem uma complicada história de fundo que foi reescrita várias vezes. Ele tem aparecido esporadicamente por décadas e até apareceu na série de TV de animação Shazam de 1981. Em sua primeira história de origem, Adam foi estabelecido como um antigo faraó e o primeiro mortal a receber os poderes de Shazam (cujo nome primeiro representava a sabedoria de Salomão, força de Hércules, resistência de Atlas, poder de Zeus, coragem de Aquiles, e velocidade de Mercúrio). Adão é basicamente um vil super-homem.

Vai ser interessante ver se o personagem se torna mais um anti-herói no novo filme de Adão Negro. O trailer dá dicas de uma história traumática envolvendo seu filho e provocações: "Há heróis e há vilões". Os heróis não matam pessoas" - ao que Black Adam responde: "Bem, eu mato".

Aqui está o resumo oficial da Warner Bros para seu filme "Black Adam":

"Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios - e aprisionado com a mesma rapidez - Adão Negro é libertado de seu túmulo terrestre, pronto para desencadear sua forma única de justiça no mundo moderno".

Data de lançamento da peça teatral Black Adam: 21 de outubro de 2022 nos EUA

21 de outubro de 2022 nos EUA Data de lançamento do Black Adam streaming: Semana de 5 de dezembro de 2022

O Black Adam está programado para ser lançado pela Warner Bros nos EUA em 21 de outubro de 2022 e estará disponível para ser transmitido 45 dias depois (assim por volta de 5 de dezembro de 2022).

Black Adam é uma produção da Warner Bros, por isso será lançada na HBO Max nos EUA 45 dias após sua estréia nos cinemas. A HBO Max começa em $9,99 por mês.

squirrel_widget_4152470

O primeiro trailer para o filme da Warner Bros estreou em 2022 CinemaCon. Você pode assisti-lo no topo desta página.

Black Adam é dirigido por Jaume Collet-Serra e escrito por Adam Sztykiel com Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Além de Dwane Johnson como Black Adam, Pierce Brosnan é proeminente. Ele interpreta Kent Nelson ou Doutor Destino, membro da Sociedade de Justiça da América e filho de um arqueólogo. Outros membros da JSA que aparecem incluem Carter Hall ou Hawkman (interpretado por Aldis Hodge), um arqueólogo que pode voar; Albert Rothstein ou Atom Smasher (interpretado por Noah Centineo), que pode mudar seu tamanho e força; e Maxine Hunkel ou Cyclone (interpretado por Quintessa Swindell), que controla o vento e gera som.

Black Adam pretende ser um spin-off de Shazam (2019), e é o décimo primeiro filme no Universo Estendido DC (DCEU). Portanto, se você estiver se sentindo à altura, você deve assistir ao DCEU (veja nosso guia de pedidos de exibição abaixo). Não parece ser necessário assistir, mas é sempre divertido entrar em um super-movie com um sólido entendimento do universo.

Escrito por Maggie Tillman.