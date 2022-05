Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HBO confirmou em 2020 que faria uma quarta temporada do Westworld. A terceira temporada terminou em maio daquele ano, e apesar de um declínio acentuado no número de espectadores, o estúdio disse que Jonathan Nolan e Lisa Joy voltariam para continuar seu drama de ficção-científica de grande orçamento. Aqui, então, está tudo o que você precisa saber sobre a próxima temporada do Westworld.

Época Westworld 4 número de episódios: Oito episódios

Há spoilers abaixo.

Baseado no filme de 1973 dirigido pelo autor do Parque Jurássico Michael Crichton, Westworld é uma série dramática que, durante as duas primeiras temporadas, foi ambientada em um parque temático andróide projetado para se parecer com o Ocidente. A terceira estação passou mais tempo no mundo humano, e espera-se que a quarta estação continue por esse caminho, retomando os enredos existentes.

Tenha em mente que a terceira temporada do Westworld terminou com o [spoiler] Aaron Paul's Caleb começando uma revolução, e se concentrou na jornada de Bernard para entender o Sublime, um servidor secreto para o qual alguns anfitriões escaparam. Caleb provavelmente continuará a revolução no lugar de Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood), que morreu no final da terceira temporada. O destino de Dolores ainda parece desconhecido, no entanto. Embora Serac - um trillionário louco, agora morto, cuja IA controlava a humanidade - tenha apagado as memórias de Delores, todos os anfitriões precisam perecer para que ela esteja realmente morta.

Quanto a outros enredos, espere que Maeve (Thandiwe Newton) continue sua busca por sua filha, e Charlotte Hale (Tessa Thompson) continue construindo seu exército anfitrião. A humanidade também provavelmente descerá ainda mais para a anarquia na quarta temporada.

Data de lançamento da 4ª temporada do Westworld: 26 de junho de 2022

A quarta temporada do Westworld será lançada em 26 de junho de 2022.

A Westworld está voltando à HBO Max. Como as três primeiras temporadas da série, você pode assistir à quarta temporada do Westworld no serviço de streaming de vídeo da HBO nos EUA.

Você poderá transmitir a quarta temporada no Sky Atlantic e Now TV no Reino Unido.

Os apresentadores Jonathan Nolan e Lisa Joy estão retornando para a quarta temporada do Westworld. Aaron Paul, Tessa Thompson, Ed Harris, Jeffrey Wright, e Thandiwe Newton também estão retornando para retomar seus papéis. Evan Rachel Wood também estará retornando, mesmo que sua personagem, Dolores Abernathy, tenha sido [spoiler] morta na final da terceira temporada.

Aurora Perrineau, do Prodigal Son, também se juntou ao elenco, segundo informações.

A HBO lançou recentemente um trailer enigmático de teaser no YouTube para provocar a estréia do Westworld em junho. Você pode assistir a esse trailer acima.

Incorporaremos outros abaixo, assim que eles forem ao ar.

Para estar verdadeiramente preparado para a quarta temporada do Westworld, você precisa assistir as temporadas de um a três. Desculpe, não há como saltar essas e poder entender e aproveitar a nova estação.

Você pode assistir as três primeiras temporadas na HBO Max nos EUA. Custa US$ 14,99 por mês e pode ser cancelado a qualquer momento.

Ou você pode comprar as estações do ano na Amazônia:

Você também pode alugar o Westworld no Amazon Prime Video:

Escrito por Maggie Tillman.