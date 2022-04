Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Warner Bros tem uma sequela verde iluminada para o The Batman de Matt Reeves, a última entrada na franquia Batman estrelada por Robert Pattinson.

O Batman foi lançado em março de 2022 e ganhou $760 milhões na bilheteria global. Ele foi assistido por 4,1 milhões de lares na HBO Max durante a primeira semana em que esteve disponível para transmissão, de acordo com Deadline, que também alegou que o executivo da Warner Bros Toby Emmerich usou a CinemaCon na terça-feira para anunciar a sequela. Ele disse que tanto Reeves quanto Pattinson retornarão para o novo filme.

Atualmente, não há muitos outros detalhes conhecidos até agora.

Pocket-lint assistiu The Batman nos cinemas, e embora as opiniões sobre o filme sejam diferentes entre nosso pessoal, certamente poderia ter sido mais curto, e algumas cenas eram ou cringy ou cheesy. Mas o tom geral sombrio e genuinamente assustador, bem como o pano de fundo do thriller de crime, fizeram um sólido sucesso de bilheteria que nós apreciamos. Também acrescentou uma pitada de realismo ao personagem de Bruce Wayne.

Ele é, afinal de contas, um homem adulto que nasce com uma capa temática de morcego para espancar punks nas ruas da cidade de Gotham, a fim de vingar seus pais. O Batman torna isso dolorosamente óbvio ao longo de três horas.

Mas é um bom filme, no entanto - e aparentemente muitos concordam porque atualmente tem uma crítica de 85 por cento sobre tomates podres.

Esperemos que a seqüência seja igualmente divertida (mas não tão longa).

Escrito por Maggie Tillman.