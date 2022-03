Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Batman está finalmente nos cinemas, e a WarnerMedia não perde tempo capitalizando seu sucesso crítico. O estúdio anunciou que deu luz verde a um programa de TV derivado que irá direto para seu serviço de streaming HBO Max . Chamado The Penguine (título provisório), é uma série limitada estrelada por Colin Farrell no papel-título.

Colin Farrell vai reprisar seu papel como o Pinguim, também conhecido como Oswald Cobblepot, o vilão do Batman. Baseado nos personagens criados por Bob Kane e Bill Finger para a DC, The Penguin mostrará Cobblepot enquanto ele sobe na hierarquia do submundo do crime de Gotham. Em um comunicado de imprensa anunciando o pedido direto para a série , a Warner Media o descreveu como um drama da DC que "expande o mundo que o cineasta Matt Reeves criou para o blockbuster global da Warner Bros Pictures 'The Batman' e se concentra no personagem interpretado por Farrel no filme".

Toda história tem um começo. The Penguin (título provisório), uma nova série limitada estrelada por Colin Farrell, está chegando à @hbomax . Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell e Lauren LeFranc como produtores executivos. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe — DC (@DCComics) 9 de março de 2022

A Variety informou pela primeira vez que o programa estava em andamento em setembro passado, mas a Warner Media ainda não forneceu uma data de lançamento para The Penguin.

The Penguin será uma série limitada original exclusiva da HBO Max .

Nos EUA, o HBO Max custa US $ 14,99 por mês para o plano premium e sem anúncios. Há também um plano suportado por anúncios por US $ 9,99 por mês.

O Pinguim será produzido pelo diretor de The Batman, Matt Reeves, junto com Farrell, Dylan Clark e Lauren LeFranc, que é a showrunner.

Atualmente, a Warner Media anunciou apenas que Colin Farrell retornará para a série limitada depois de estrelar o recém-lançado filme do Batman. Pinguim é conhecido por sua cartola, monóculo e guarda-chuvas mortais, e ele já foi interpretado pelos atores Burgess Meredith, Danny DeVito e Robin Lord Taylor.

Dado que o show ainda nem começou a ser produzido, não há trailers oficiais.

Escrito por Maggie Tillman.