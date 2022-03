Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Animais Fantásticos tem sido literalmente fantástica para os fãs do Mundo Mágico. Ele estendeu a linha do tempo do universo de Harry Potter, ao mesmo tempo em que apresentou a franquia ao público mais jovem hoje, e graças a um terceiro filme de Animais Fantásticos prestes a estrear, está prestes a crescer e se tornar ainda mais mágico.

Em antecipação, aqui está tudo o que sabemos até agora sobre Animais Fantásticos 3, desde a data de lançamento do streaming até trailers, elenco e muito mais.

O filme é oficialmente chamado de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore.

Uma sequência de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald de 2018, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é dirigido por David Yates, com roteiro de JK Rowling e Steve Kloves. Ele verá Eddie Redmayne reprisar seu papel como Newt Scamander. Baseado em Animais Fantásticos e Onde Habitam, de Rowling, um livro que acompanha os romances de Harry Potter, os filmes Animais Fantásticos são efetivamente prequelas dos filmes de Harry Potter. E a última parte se passa na década de 1930 - com os trouxas e as comunidades mágicas indo para a guerra.

Aqui está o resumo oficial de Animais Fantásticos e Onde Habitam:

"Professor Alvo Dumbledore sabe que o poderoso bruxo das trevas Gellert Grindelwald está se movendo para assumir o controle do mundo bruxo. Incapaz de detê-lo sozinho, ele confia ao magizoologista Newt Scamander para liderar uma intrépida equipe de bruxos e bruxas. Eles logo encontram uma série de velhos e novas feras à medida que se chocam com a crescente legião de seguidores de Grindelwald."

O filme foi originalmente programado para ser lançado em 12 de novembro de 2021. No entanto, devido a mudanças de elenco e à pandemia do COVID-19, a estreia foi adiada várias vezes.

Abaixo estão as informações de data de lançamento teatral mais atuais disponíveis.

A última data de lançamento de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é 15 de abril de 2022 para os cinemas dos EUA.

A última data de lançamento de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é 8 de abril de 2022 para os cinemas do Reino Unido.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledor está recebendo um lançamento nos cinemas, exclusivamente, para começar. Está programado para ser transmitido no HBO Max 45 dias após sua estreia nos cinemas.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore apresenta vários membros do elenco que retornam e alguns novos rostos.

O elenco inclui Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates e Jude Law. Os novos membros do elenco incluem Oliver Masucci, Richard Coyle e Maria Fernanda Cândido. Além disso, Mads Mikkelsen substitui Johnny Depp como Gellert Grindelwald.

Eddie Redmayne - Newt Scamander, um funcionário do Ministério da Magia Britânico que trabalha na Divisão de Feras do Departamento de Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas.

- Newt Scamander, um funcionário do Ministério da Magia Britânico que trabalha na Divisão de Feras do Departamento de Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas. Katherine Waterston - Tina Goldstein, uma Auror que trabalha para o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América (ou MACUSA para abreviar)

- Tina Goldstein, uma Auror que trabalha para o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América (ou MACUSA para abreviar) Dan Fogler - Jacob Kowalski, um veterano No-Maj (americano para trouxa) que lutou na Primeira Guerra Mundial.

- Jacob Kowalski, um veterano No-Maj (americano para trouxa) que lutou na Primeira Guerra Mundial. Alison Sudol - Queenie Goldstein, irmã de Tina, que, no primeiro filme, trabalhou ao lado de Tina no Federal Wand Permit Bureau.

- Queenie Goldstein, irmã de Tina, que, no primeiro filme, trabalhou ao lado de Tina no Federal Wand Permit Bureau. Ezra Miller - Credence Barebone, um jovem que é um Obscurial, hospedeiro de um parasita de magia negra chamado Obscuru.

- Credence Barebone, um jovem que é um Obscurial, hospedeiro de um parasita de magia negra chamado Obscuru. Callum Turner - Theseus Scamander, irmão mais velho de Newt e colega funcionário do Ministério da Magia.

- Theseus Scamander, irmão mais velho de Newt e colega funcionário do Ministério da Magia. William Nadylam - Yusuf Kama, um mago francês de ascendência senegalesa e aliado de Newt.

- Yusuf Kama, um mago francês de ascendência senegalesa e aliado de Newt. Poppy Corby-Tuech - Vinda Rosier, uma das leais seguidores de Grindelwald.

- Vinda Rosier, uma das leais seguidores de Grindelwald. Jessica Williams - Professora Eulalie 'Lally' Hicks, professora da Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, a versão americana de Hogwarts.

- Professora Eulalie 'Lally' Hicks, professora da Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, a versão americana de Hogwarts. Jude Law - Alvo Dumbledore, um dos bruxos mais poderosos e futuro diretor de Hogwarts.

- Alvo Dumbledore, um dos bruxos mais poderosos e futuro diretor de Hogwarts. Mads Mikkelsen - Gellert Grindelwald, o principal vilão da série Animais Fantásticos.

sim. Você pode assistir ao trailer mais recente (segundo) no topo desta página. A primeira está abaixo.

Para se preparar para Animais Fantásticos 3, você deve assistir a todos os filmes de Harry Potter e Animais Fantásticos que já foram lançados. Felizmente, temos uma ordem de relógios legal aqui:

Escrito por Maggie Tillman.