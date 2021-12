Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo capítulo do Matrix, The Matrix Resurrections, está programado para ser lançado no final deste mês. Antes de sua estreia, um novo trailer chegou.

O trailer mostra Keanu Reeves Neo e Carrie-Anne Moss Trinity hoje, ao mesmo tempo que freqüentemente entrelaça momentos icônicos da trilogia original. No entanto, tem uma tonelada de novas filmagens para salivar - incluindo tiroteios, socos e ação de kung fu em abundância.

Seremos honestos, ainda não está claro o que está acontecendo, mas presumimos que o filme tentará reunir Neo com Trinity - algo que é claramente um desafio, considerando que os dois personagens pareceram encontrar seu destino em The Matrix Revolutions, de 2003.

Ressurreições traz de volta Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt do primeiro conjunto de filmes, enquanto Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick e Jonathan Groff são todos novos.

The Matrix Resurrections vai estrear simultaneamente no serviço de streaming da HBO Max e nos cinemas em apenas algumas semanas em 22 de dezembro de 2021. É dirigido por Lana Wachowski, que dirigiu a trilogia original junto com sua irmã Lilly.

