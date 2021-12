Como transmitir o Dune de casa, sem a necessidade de HBO Max

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passou mais de um mês desde que Dune estreou nos cinemas e na HBO Max . Infelizmente, essa janela foi fechada e não está mais disponível no HBO Max. Então, se você perdeu a chance de assistir Dune de casa, você terá que ser paciente e esperar até que seu "PVOD" (vídeo premium sob demanda) seja lançado em plataformas digitais populares como Amazon Prime Video .

Felizmente, você não terá que esperar muito. Você pode até pré-encomendá-lo agora.

O Pocket-lint atualizará este guia com links adicionais conforme o Dune se torne mais amplamente disponível para compra ou aluguel nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Onde alugar ou comprar digitalmente: Amazon Prime Video

O Dune chegará à maioria das plataformas digitais nos Estados Unidos em 3 de dezembro de 2021. Custará US $ 29,99 para comprar ou US $ 24,99 para alugar. Você pode pré-encomendá-lo agora.

Ele chegará em DVD, Blu-ray e 4K em 11 de janeiro de 2022. O pacote combo 4K UHD e Blu-ray terá recursos especiais e conteúdo bônus, incluindo olhares dos bastidores de alguns dos momentos mais memoráveis do filme (como "Designing the Sandworm" e "A New Soundscape").

Onde comprar: Amazon UK

O Dune chegará à maioria das plataformas digitais no Reino Unido em 6 de dezembro de 2021. Você poderá baixá-lo digitalmente a partir de 17 de janeiro de 2022.

Será lançado em 4K, Blu-ray e DVD em 31 de janeiro de 2022 por £ 24,99, £ 14,99 e £ 9,99, respectivamente. Você pode encomendar esses discos agora na Amazon UK. O Reino Unido também está recebendo o pacote combo 4K UHD e Blu-ray com conteúdo bônus.

Dune é a adaptação do cineasta Denis Villeneuve do romance de ficção científica de 1965 de Frank Herbert. O filme que estreou recentemente é a primeira parte de uma adaptação planejada em duas partes. O primeiro filme foi originalmente agendado para lançamento no final de 2020, mas foi adiado pela pandemia COVID-19. Uma semana após seu lançamento doméstico, a Warner Bros confirmou que Dune: Part Two será lançado em outubro de 2023.

Dune é um filme épico de ficção científica ambientado em um futuro distante. Conta a história de Paul Atreides (interpretado por Timothee Chalamet), um jovem talentoso, assim como sua família, a nobre Casa Atreides. Eles devem viajar para um planeta deserto inóspito, chamado Arrakisto, para garantir seu futuro. Mas há um conflito sobre o suprimento do planeta do recurso mais precioso que existe - as especiarias - que podem desbloquear o maior potencial da humanidade.

Dune tem um elenco que inclui Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya e Jason Momoa. O filme é dirigido por Denis Villeneuve e escrito por Villeneuve, Jon Spaihts e Eric Roth.

Aqui está uma seleção dos trailers oficiais e looks internos de Dune no YouTube:

Dune - trailer final

Dune - trailer principal oficial

Dune - trailer oficial

Dune - IMAX - Behind the Frame

Duna - Tornando-se o Barão

Inside Dune: Tornando-se um dos meus ídolos

