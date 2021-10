Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O HBO Max será lançado em vários países europeus no final deste mês, incluindo Suécia, Dinamarca, Noruega, Portugal e Espanha.

Também se expandirá para a Turquia, Holanda e outros países da Europa Central em 2022.

A data de lançamento para a primeira onda é 26 de outubro de 2021 e o chefe da HBO Max Europe, Christina Sulebakk, explicou o preço de lançamento para clientes da UE. A assinatura do serviço de streaming custa € 8,99 por mês nos estados da UE (e valores equivalentes em países com sua própria moeda). Haverá também uma assinatura anual disponível, com uma economia de mais de 30 por cento.

O Hollywood Reporter afirma que um acordo de 12 meses estará disponível para os primeiros clientes na Espanha por € 69,99, por exemplo

Além disso, Sulebakk revelou que o proprietário da HBO, Warner Bros. , tornará seus filmes disponíveis na plataforma 45 dias após seu lançamento nos cinemas.

Isso acontecerá primeiro nos países nórdicos, depois em Espanha, Portugal e Europa Central Oriental a partir do início de 2022. “Isso é uma virada de jogo para os fãs”, disse ela ao site de entretenimento .

O lançamento europeu do HBO Max continuará ao longo do próximo ano, embora você não deva esperar tão cedo no Reino Unido, Alemanha, Itália ou França, graças a um acordo de exclusividade de longa data com a Sky nesses territórios.