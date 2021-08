Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você foi um dos milhões que tentou assistir ao final da série de Mare of Easttown apenas para não conseguir fazer o aplicativo HBO Max carregar ou mesmo deixar você jogar o episódio? Foi totalmente inutilizável a noite inteira, forçando os fãs a assistir ao final no dia seguinte.

Todos verificando o Twitter para confirmar que @hbomax está fora do ar durante o final de #MareOfEasttown. pic.twitter.com/xG4Ml7094R - Cat Williams (@dizzycatdesign) 31 de maio de 2021

Infelizmente, esse tipo de problema é uma experiência comum entre os usuários do serviço de streaming da HBO. Mas isso pode mudar em breve.

Os aplicativos de smart TV da HBO Max serão totalmente substituídos por novas versões no início do próximo ano, de acordo com um executivo anônimo da WarnerMedia que conversou com a Vulture e afirmou que os novos aplicativos devem chegar nos "próximos quatro ou cinco meses". Os proprietários de Roku e PlayStation receberão os aplicativos revisados primeiro no final de 2021 e, em seguida, os usuários da Apple TV serão os próximos antes do final do ano.

Os visualizadores móveis e da web devem obter seus novos aplicativos HBO Max em algum momento no início de 2022. Esperançosamente, esses aplicativos não terão falhas como travamento, controles de reprodução quebrados, configurações ausentes e uma incapacidade geral de usar o aplicativo. Aparentemente, esses problemas sérios decorrem da pressa da WarnerMedia para lançar o HBO Max em maio. Ele não construiu novos aplicativos, mas apenas reaproveitou o HBO Go e o HBO Now .

O serviço agora é um dos aplicativos de streaming mais populares nos Estados Unidos , no entanto, e suspeitamos que a alta demanda é demais para os aplicativos suportarem. A WarnerMedia está supostamente planejando modernizar as bases dos aplicativos e dar-lhes espaço para crescer.

Haverá até uma atualização de interface mais "sofisticada", bem como recursos novos e atualizados, mas não espere uma mudança radical de design.

squirrel_widget_4152470