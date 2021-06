Nova data de lançamento de reinicialização de Gossip Girl, elenco e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Olá, Upper East Siders, Gossip Girl aqui. Se você pensou que eu estava deixando você para seguir com suas vidas, você se enganou. Pode se passar nove anos desde que parei de desvendar a vida escandalosa de Serena Van der Woodson, Blair Waldorf e seus amigos, mas estou de volta, e desta vez tenho os poderes da mídia social para me ajudar.

Sim está certo. Uma reinicialização de Gossip Girl está em andamento, continuando a partir do show original, mas uma década depois, com um novo conjunto de elite, adolescentes privilegiados de Nova York para brincar.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o revival de Gossip Girl de 2021, incluindo quando será lançado, como assistir e o que se espera do show. Você sabe que sentiu minha falta, XOXO.

Após um atraso inicial devido à pandemia global, a produção do remake de Gossip Girl começou no final de 2020.

A HBO Max então confirmou no final de maio de 2021, o reboot de Gossip Girl será lançado em 8 de julho de 2021 nos Estados Unidos.

O reboot de The Gossip Girl estará disponível exclusivamente na plataforma de streaming HBO Max nos Estados Unidos quando chegar em julho.

No Reino Unido, a Sky tem um acordo de programação com a plataforma, mas o acordo não cobre HBO Originals, o que pode significar que um novo acordo precisa ser feito para que a Sky tenha os direitos de reinicialização de Gossip Girl deste lado do lagoa, como tinha a ver com Friends: The Reunion .

Isso, é claro, significa que os direitos podem ir para outra emissora ou serviço de streaming. Por enquanto, não se sabe onde poderemos assistir a nova Gossip Girl no Reino Unido ou quando, mas vamos mantê-los informados.

O reboot de Gossip Girl será lançado na plataforma HBO Max com 10 episódios, cada um com uma hora de duração.

O show original durou seis temporadas e teve um total de 121 episódios. No momento, não se sabe qual será o futuro além dos 10 episódios originais de reinicialização, mas suspeitamos que a ideia é que continue por mais de uma temporada.

Enquanto o elenco original de Gossip Girl não deve reaparecer, o revival de Gossip Girl é dito ser uma continuação do original com Kristen Bell narrando Gossip Girl novamente, como ela fez no original.

A conta oficial de Gossip Girl no Twitter - que é muito ativa e vale a pena segui-la - confirmou vários membros do elenco e os personagens que eles interpretarão (mais sobre aqueles abaixo) e também confirmou que os personagens irão para Constance Billard e St Judes escolas particulares novamente, ao mesmo tempo que oferece um vislumbre dos novos conjuntos e novos uniformes. O novo elenco também foi retratado nos passos clássicos, onde muito drama aconteceu para o elenco original de Gossip Girl, e há uma série de teasers do que está por vir também.

Claro, muita coisa mudou na década desde que o blog Gossip Girl fez uma pequena pausa, incluindo o surgimento das mídias sociais, o que naturalmente teria tornado seu trabalho muito mais fácil. Isso aparentemente se refletiu na reinicialização com uma conta anônima do Instagram.

O Deadline relatou que a postura para a nova série Gossip Girl é: "Oito anos depois que o site original foi às escuras, uma nova geração de adolescentes de escolas particulares de Nova York é apresentada à vigilância social de Gossip Girl. A série de prestígio abordará exatamente o quanto a mídia social - e a própria paisagem de Nova York - mudou nos anos que se passaram. "

O co-criador Josh Schwartz disse sobre a reinicialização em julho de 2019 : "Sentimos que uma versão com apenas nosso elenco crescido, independentemente dos desafios de conseguir esses atores, não parecia um grupo de adultos controlado por" gossip girl "fez muito sentido. Sentimos que havia algo interessante de que todos nós somos" gossip girl "à nossa maneira e como isso evoluiu, se transformou e se transformou e contar essa história por meio de uma nova geração de alunos do ensino médio do Upper East Side parecia certo."

Enquanto isso, o roteirista e escritor original de Gossip Girl, Joshua Safran, que também está trabalhando na reinicialização com Schwartz, disse ao Hollywood Reporter : "É apenas um novo olhar sobre esta sociedade em particular em Nova York, a ideia de que a sociedade muda constantemente. Então, como isso mundo mudou, como a mídia social e seu efeito mudaram? Todas essas coisas nos permitem olhar para o mundo 12 anos depois, em vez de apenas refazer a história. "

Ai sim. Você pode assistir ao trailer oficial divulgado pela HBO Max abaixo.

Há também uma série de teasers na conta oficial do Twitter de Gossip Girl que revelam um pouco mais em termos do tipo de drama que você pode esperar, bem como um mergulho mais profundo em alguns dos relacionamentos e personagens. Nós mostramos alguns deles abaixo.

Desculpe, Segredos de M. segredos não são divertidos a menos que sejam compartilhados com todos. pic.twitter.com/5pBUObUkQa - Gossip Girl (@gossipgirl) 8 de junho de 2021

Esta é uma demonstração pública de afeto? Ou um convite? pic.twitter.com/bZW3DMzkhS - Gossip Girl (@gossipgirl) 7 de junho de 2021

Pesada é a cabeça que guarda os segredinhos sujos de todos. pic.twitter.com/MTgIlg3nZ4 - Gossip Girl (@gossipgirl) 7 de junho de 2021

Cuidado, A. Bons meninos fazem as maiores explosões. pic.twitter.com/E9rlkcCxFU - Gossip Girl (@gossipgirl) 6 de junho de 2021

A conta oficial de Gossip Girl no Twitter detalhou alguns dos personagens principais do programa no início de 2021, junto com uma palavra descritiva principal para todos eles para nos dar uma ideia do que eles representam.

Julien Calloway (Jordan Alexander) foi descrito como "Influência". Monet de Haan (Savannah Smith) como "Poder". Luna La (Zion Moreno) como "Estilo". Max Wolfe (Thomas Doherty) como "Liberdade". Audrey Hope (Emily Alyn Lind) como "Grace". Kate Keller (Tavi Gevinson) como "Ambição". Akeno Aki Menzies (Evan Mock) como "Inocência". Zoya Lott (Whitney Peak) como "Perspectiva". Otto Obi Bergmann IV (Eli Brown) como "Privilégio".

Boa tarde, seguidores. Não preciso de apresentações, mas essa elite de Nova York precisa. Prazer em apresentar sua mais nova obsessão - vir para @hbomax em julho. Limpe seus calendários de acordo. pic.twitter.com/msIEgKyT23 - Gossip Girl (@gossipgirl) 28 de abril de 2021

Outros personagens incluem Lyne Renée como Helena Bergmann (mãe de Otto). Jason Gotay, Johnathan Fernandez e Adam Chanler-Berat também estão confirmados.

Infelizmente, a Netflix não está mais transmitindo a Gossip Girl original - ela foi lançada em 31 de dezembro de 2020 - então, se você quiser assistir ao Upper East Side original, você precisará comprá-lo ou esperar que chegue na HBO Max .

Você pode comprá-lo no iTunes, Amazon e YouTube.

Escrito por Britta O'Boyle.