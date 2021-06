HBO Max finalmente lança seu plano mais barato de US $ 10 com anúncios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após meses de provocações , a HBO lançou seu plano de streaming com anúncios para o HBO Max .

O novo nível é $ 5 mais barato que o plano normal, custando apenas $ 10 por mês nos EUA. Lembre-se de que o objetivo da HBO desde o início era uma experiência de conteúdo sem anúncios, por isso muitos se perguntaram como a rede planeja de repente começar a incorporar comerciais. Os executivos estão prometendo "uma experiência de anúncio elegante e de bom gosto que respeita a boa narrativa".

Aqueles que escolherem assinar o nível mais barato não apenas receberão os novos anúncios "de bom gosto" da HBO Max, mas também menos recursos premium. A qualidade do streaming de vídeo será limitada a 1080p, reservando o streaming de 4K para o plano regular. Além disso, alguns títulos não estarão disponíveis para visualização off-line e mesmo as estréias de filmes no mesmo dia serão limitadas aos assinantes do plano regular.

Os assinantes de planos com anúncios poderão, eventualmente, assistir a esses títulos; eles só precisarão esperar meses depois que as janelas de lançamento nos cinemas terminarem nos Estados Unidos. Aqueles no plano com suporte de anúncios terão acesso ao HBO Max Originals, no entanto.

Para mais informações sobre como funciona o HBO Max, consulte o guia do Pocket-lint. Também temos uma comparação de serviços de streaming de vídeo dos Estados Unidos .

Escrito por Maggie Tillman.