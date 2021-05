Amigos: a data de lançamento especial da Reunião e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vinte e sete anos depois que Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey chegaram às nossas telas, eles estão de volta para um show de reunião 17 anos após o último episódio ter ido ao ar.

Os amados personagens mantiveram seus fãs originais (e novos) rindo repetidamente por muito tempo depois que o excelente sitcom dos anos 90 terminou.

Depois de 10 temporadas de "aquele com" grandeza, isso é tudo que sabemos sobre Friends: The Reunion, incluindo quando será lançado, como assisti-lo e o que se espera que aconteça.

No momento, uma data oficial para o ar ainda não foi revelada pela HBO Max , mas sabemos que Friends: The Reunion será lançado em algum momento de 2021, provavelmente nos próximos meses.

As filmagens do show ocorreram recentemente no palco original do show - Stage 24 - em Burbank, Califórnia, após atrasos devido à pandemia global.

Originalmente, deveria ser filmado em março de 2020 e lançado em maio de 2020, quando HBO Max foi lançado. Se a mesma filmagem para o cronograma de lançamento for alguma coisa, esperamos ver o especial de Friends: The Reunion antes do verão de 2021.

Friends: The Reunion especial será exibido exclusivamente no serviço de streaming da HBO Max nos Estados Unidos.

No Reino Unido, HBO e Sky têm um contrato de programação, que deve continuar por mais alguns anos. Isso significa que o Friends Reunion Special provavelmente será exibido na Sky Atlantic.

Para programas como Game of Thrones, a Sky transmitiu cada episódio ao mesmo tempo que a HBO foi ao ar nos Estados Unidos. Isso pode significar que o Friends Reunion pode ir ao ar no meio da noite no horário do Reino Unido, quando finalmente chegar, mas é provável que seja exibido novamente na noite seguinte em um horário mais sociável, se for o caso.

Amigos: The Reunion será um especial único, então não é uma série. Atualmente não se sabe quanto tempo o show vai durar.

Este é atualmente um segredo muito bem guardado e qualquer informação que tenha sido revelada sobre o que vai acontecer no show Friends: The Reunion, é deliberadamente confusa e cheia de brincadeiras, como os fãs esperariam.

O que está claro é que os personagens aparecerão como eles próprios, em vez de retratar os personagens de seus amigos 17 anos depois. Portanto, não é mais um episódio do show amado, mas sim um olhar para trás com uma revisita ao set, compartilhando cenas de bastidores e relembrando.

Um público ao vivo estava presente para as filmagens, de acordo com o TMZ , e alguns dos adereços clássicos fizeram sua aparição, incluindo a icônica fonte.

A HBO Max disse em um comunicado ao The Hollywood Reporter : "Para evitar qualquer mal-entendido sobre o que é este especial, queremos deixar bem claro que este não é um episódio novo e original da série. O elenco aparecerá como si mesmos, não como seus personagens amados. "

Lisa Kudrow disse em uma entrevista ao Sunday Times : "Nenhum público nos viu juntos desde que o show acabou. Vamos relembrar, falar sobre o que estava acontecendo nos bastidores. Não somos nós interpretando nossos personagens. Não é um episódio. Não é um roteiro. São seis de nós nos reunindo pela primeira vez em não sei quanto tempo. "

David Schwimmer falou sobre a reunião no Graham Norton Show, que você pode assistir abaixo, mas enquanto ele cedeu um pouco, ele disse algumas partes, incluindo que embora o show não tenha roteiro, os personagens irão ler algo.

Jennifer Aniston, entretanto, disse à Variety : "Eu não serei Rachel, embora eu meio que seja." Ela acrescentou: "Bem, somos todos uma espécie de pequenos fragmentos deles. Não realmente. Mas sim."

Todos os seis membros do elenco original aparecerão em Friends: The Reunion. Isso significa que você verá Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matthew Perry (Chandler) e Matt Le Blanc (Joey).

Os seis membros do elenco originais são todos produtores executivos do show, ao lado de Ben Winston, que também dirige. Outros produtores executivos incluem os criadores originais de Friends, Kevin Bright, Marta Kauffma e David Crane. Emma Conway e James Longman também estão envolvidos.

Você pode assistir a todos os 236 episódios da temporada 1 a 10 de Friends no Netflix no Reino Unido.

Nos Estados Unidos, os 236 episódios estão todos disponíveis para transmissão na HBO. Eles podem ter apenas 20-25 minutos de duração, mas sugerimos que você comece se quiser assistir o show inteiro antes do lançamento de The Friends: Reunion.

Não se preocupe se você não conseguir fazer isso, eles sempre estarão lá para você.

Escrito por Britta O'Boyle.