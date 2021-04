Amigos: a data de lançamento especial da Reunião e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vinte e sete anos depois que Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey chegaram às nossas telas, eles estão de volta para um show de reunião 17 anos após o último episódio ter ido ao ar.

Os amados personagens mantiveram seus fãs originais (e novos) rindo repetidamente por muito tempo depois que o excelente sitcom dos anos 90 terminou.

Depois de 10 temporadas de "aquele com" grandeza, isso é tudo que sabemos sobre Friends: The Reunion, incluindo quando será lançado, como assisti-lo e o que se espera que aconteça.

No momento, uma data oficial para o ar ainda não foi revelada pela HBO Max , mas sabemos que Friends: The Reunion será lançado em algum momento de 2021, provavelmente nos próximos meses.

As filmagens do show ocorreram recentemente no palco original do show - Stage 24 - em Burbank, Califórnia, após atrasos devido à pandemia global.

Originalmente, deveria ser filmado em março de 2020 e lançado em maio de 2020, quando HBO Max foi lançado. Se a mesma filmagem para o cronograma de lançamento for alguma coisa, esperamos ver o especial de Friends: The Reunion antes do verão de 2021.

Friends: The Reunion especial será exibido exclusivamente no serviço de streaming da HBO Max nos Estados Unidos.

No Reino Unido, HBO e Sky têm um contrato de programação, que deve continuar por mais alguns anos. Isso significa que o Friends Reunion Special provavelmente será exibido na Sky Atlantic.

Para programas como Game of Thrones, a Sky transmitiu cada episódio ao mesmo tempo que a HBO foi ao ar nos Estados Unidos. Isso pode significar que o Friends Reunion pode ir ao ar no meio da noite no horário do Reino Unido, quando finalmente chegar, mas é provável que seja exibido novamente na noite seguinte em um horário mais sociável, se for o caso.

Amigos: The Reunion será um especial único, então não é uma série. Atualmente não se sabe quanto tempo o show vai durar.

Este é atualmente um segredo muito bem guardado e qualquer informação que tenha sido revelada sobre o que vai acontecer no show Friends: The Reunion, é deliberadamente confusa e cheia de brincadeiras, como os fãs esperariam.

O que está claro é que os personagens aparecerão como eles próprios, em vez de retratar os personagens de seus amigos 17 anos depois. Portanto, não é mais um episódio do show amado, mas sim um olhar para trás com uma revisita ao set, compartilhando cenas de bastidores e relembrando.

Um público ao vivo estava presente para as filmagens, de acordo com o TMZ , e alguns dos adereços clássicos fizeram sua aparição, incluindo a icônica fonte.

A HBO Max disse em um comunicado ao The Hollywood Reporter : "Para evitar qualquer mal-entendido sobre o que é este especial, queremos deixar bem claro que este não é um episódio novo e original da série. O elenco aparecerá como si mesmos, não como seus personagens amados. "

Lisa Kudrow disse em uma entrevista ao Sunday Times : "Nenhum público nos viu juntos desde que o show acabou. Vamos relembrar, falar sobre o que estava acontecendo nos bastidores. Não somos nós interpretando nossos personagens. Não é um episódio. Não é um roteiro. São seis de nós nos reunindo pela primeira vez em não sei quanto tempo. "

David Schwimmer falou sobre a reunião no Graham Norton Show, que você pode assistir abaixo, mas enquanto ele cedeu um pouco, ele disse alguns trechos, incluindo que embora o show não tenha roteiro, os personagens irão ler algo.

Jennifer Aniston, entretanto, disse à Variety : "Eu não serei Rachel, embora eu meio que seja." Ela acrescentou: "Bem, somos todos uma espécie de pequenos fragmentos deles. Não realmente. Mas sim."

Escrito por Britta O'Boyle.