(Pocket-lint) - A Warner Bros lançou um trailer assustador de The Conjuring: The Devil Made Me Do It, o próximo episódio de The Conjuring Universe.

Com lançamento previsto para 4 de junho de 2021 naHBO Max e nos cinemas, Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam como investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. É baseado no julgamento de Arne Cheyenne Johnson, que, em 1981, declarou sua inocência contra uma acusação de assassinato, alegando que estava possuído. De acordo com a descrição do filme, isso marca "a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alegaria possessão demoníaca como defesa".

No próprio trailer, começamos vendo Arne (interpretado por Ruairi OConnor) ensopado de sangue. Após a prisão de Arne, os Warren são apresentados ao tribunal, fornecendo seu relato do ocorrido. A namorada de Arne (interpretada por Sarah Catherine Hook) então diz que quem cometeu o assassinato não foi Arne. Há muitos momentos assustadores passando pelo trailer, como um rosto flutuando em um colchão dágua e um personagem se curvando de maneiras terríveis.

Não queremos dar tudo no trailer, então confira você mesmo. Tem 2,5 minutos de duração e definitivamente nos deixa animados para a estreia do filme.

Além disso, certifique-se de ler nosso pedido de filme de Conjuração para ver como este filme se encaixa na linha do tempo do universo. James Wan, que começou a lucrativa série Conjuring em 2013, está servindo como produtor do filme, enquanto Michael Chaves, que fez outro filme no universo (The Curse of La Llorona), está dirigindo.

