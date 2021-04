Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A WarnerMedia confirmou seus planos de retornar a estreia no cinema a partir de 2022.

Depois de mudar sua programação devido à pandemia global e oferecer aos usuários da HBO Max a chance de transmitir novos filmes no mesmo dia em que fossem lançados nos cinemas, o CEO Jason Kilar descreveu a Recode que o modelo antigo voltará no próximo ano.

"Eu acho que é muito justo dizer que um grande, você sabe, digamos um grande filme de DC ... é muito justo dizer que isso iria exclusivamente para os cinemas primeiro e depois para algum lugar como um HBO Max depois de estar nos cinemas", ele disse no podcast Recode Media.

Isso significa que os usuários do HBO Max poderão transmitir os filmes mais recentes em algum momento após o lançamento no cinema, embora a opção de exibição do primeiro dia não seja mantida. Atualmente, novos lançamentos da Warner Bros estão disponíveis para assinantes por 30 dias sem custo extra - uma lista que inclui Godzilla vs. Kong , Mortal Kombat , Dune , The Matrix 4 e Space Jam: A New Legacy .

O retorno ao padrão de lançamento anterior, por exemplo, significa que The Batman - com lançamento previsto para março de 2022 - exigirá que os fãs vão ao cinema, enquanto o Esquadrão Suicida deste ano estará disponível para transmitir ao mesmo tempo que o lançamento do cinema.

Isso não é totalmente um choque, é claro, uma vez que já era do conhecimento geral que certas casas de cinema possuíam exclusividade para todos os lançamentos da Warner Bros nos cinemas antes de seguirem para as plataformas de streaming. Nos Estados Unidos, o Regal Cinemas tem os direitos por 45 dias, enquanto o Cineworld no Reino Unido tem uma vantagem de 31 a 45 dias. É provável que acordos semelhantes também existam com outras redes.

Dado que o movimento inicial foi amplamente criticado por aqueles dentro da indústria do cinema, juntamente com o relativo sucesso de Godzilla vs. Kong (arrecadando $ 50 milhões no fim de semana de estreia, apesar de também estar disponível para transmissão), não é surpresa ver o retorno da WarnerMedia ao agendamento original.

Se o modelo a ser transmitido simultaneamente permanecerá à tona em outras plataformas e estúdios, ainda não se sabe.

Escrito por Conor Allison.