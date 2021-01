Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A franquia Harry Potter pode estar indo para a tela pequena.

Dois relatórios recentes afirmam que uma série de TV de ação ao vivo de Harry Potter está em desenvolvimento - e é dirigida à HBO Max.

Não deveria ser surpresa que a HBO e a Warner Bros quisessem continuar desenvolvendo a franquia Harry Potter, especialmente para seu serviço de streaming, visto que acabaram de lançar HBO Max e o conteúdo é rei durante esta era de guerras de streaming. Afinal, a Disney certamente não está perdendo tempo acumulando mais programas dentro dos mundos da Marvel e de Star Wars para fortalecer seu serviço de streaming Disney + .

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o novo programa de Harry Potter e sua possível estreia na HBO Max.

O Hollywood Reporter relatou pela primeira vez em janeiro de 2020 que executivos da WarnerMedia realizaram uma série de reuniões com escritores para discutir ideias gerais sobre como trazer a franquia Harry Potter para a televisão. As reuniões foram descritas como conversas de "estágio inicial".

Executivos da HBO e da Warner Bros estão supostamente tentando encontrar um roteirista e uma proposta para uma série de TV de Harry Potter para a HBOMax. No entanto, em um comunicado, HBO Max e Warner Bros disseram que "não há série de Harry Potter em desenvolvimento no estúdio ou na plataforma de streaming".

A Variety também relatou que uma série de Harry Potter está em desenvolvimento na HBO Max. Ele alegou que rumores sobre um show ambientado no mundo mágico já existem há algum tempo, mas ainda não está claro qual seria o foco do show ou onde ele se encaixaria na linha do tempo de Potter.

Os livros de Harry Potter estão entre os mais populares de todos os tempos, tendo vendido mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo. Eles foram adaptados para oito longas-metragens, que arrecadaram quase US $ 8 bilhões em todo o mundo, além de haver dois filmes derivados do Fantastic Beasts, com um terceiro previsto para ser lançado em 2022.

É importante notar que a escritora e criadora da franquia, JK Rowling, recebeu uma quantidade enorme de reações adversas nos últimos anos por seus tweets, bem como por um ensaio sobre indivíduos transgêneros. Portanto, não se sabe se Rowling será incluída no programa de TV de alguma forma. Mas Rowling, junto com a Warner Bros, controla os direitos da franquia, que continua sendo amada por fãs em todo o mundo, apesar dos comentários recentes de Rowling.

Nenhum escritor ou diretor foi contratado ainda, muito menos talento, já que o show ainda está em seus estágios iniciais e nenhum acordo foi feito.

O programa de TV Harry Potter não tem data de lançamento conhecida no momento. Mas tenha em mente que toda a franquia tem problemas complicados de direitos que podem atrasar o lançamento do programa de TV por alguns anos, considerando que relatos afirmam que a Warner Bros quer reservar a série para seu serviço de streaming HBO Max.

A NBCUniversal em 2016 fechou um contrato de direitos de distribuição de sete anos com a Warner Bros. Como o acordo termina em abril de 2025, os executivos da Warners tiveram que assinar um acordo separado para transmitir os filmes brevemente na HBO Max. Os filmes devem retornar à NBCUniversal, para seu serviço de streaming Peacock, em data a ser definida ainda este ano.

Portanto, pode ter de esperar até 2025 para estrear na HBO Max, a menos que a Warner Bros e a HBO tenham conseguido um acordo diferente que lhe permita desenvolver uma nova série que possa ser distribuída sem a NBCUniversal. Mesmo assim, parece que o programa de TV ainda está muito longe de se tornar realidade.

Não há trailers ou teasers disponíveis. A HBO e a Warner Bros ainda não confirmaram que o programa de TV está em andamento.

Escrito por Maggie Tillman.