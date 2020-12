Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Warner Bros anunciou planos de lançar em casa alguns de seus maiores filmes com lançamento previsto para 2021, o que significa que você poderá transmiti-los do conforto de seu sofá sem uma assinatura de cabo e sem ter que arriscar sua saúde visitando um cinema.

Lembre-se de que a Warner Bros anunciou recentemente que o tão aguardado Wonder Woman 1984 está programado para estrear na HBO Max e nos cinemas no mesmo dia (25 de dezembro de 2020) devido à pandemia de COVID-19. Agora, o estúdio anunciou planos semelhantes para 17 blockbusters adicionais programados para estrear em 2021. Eles incluem o que deveria ter sido alguns dos títulos de maior bilheteria do ano novo.

Ela planeja transmitir sequências há muito esperadas, adaptações de best-sellers e outros filmes com estrelas de primeira linha, como Hugh Jackman, Denzel Washington e Will Smith. Eles ainda terão lançamentos nos cinemas, o que pode ser uma boa notícia para os cinemas, bem como para os cinéfilos fora dos Estados Unidos, onde o HBO Max não está disponível. A Warner Bros também deixou claro que os filmes não ficarão na HBO Max para sempre; eles serão removidos 30 dias após a estreia no serviço.

Aqui está um resumo de todos os filmes da Warner Bros recém-anunciados que chegam à HBO Max, que custa US $ 15 por mês nos EUA, em 2021.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 6 de agosto de 2021

Assista ao trailer no YouTube

O diretor do Guardians of the Galaxy, James Gunn, levou seus talentos ao DC Extended Universe para esta sequência do Esquadrão Suicida, que verá o retorno de Margot Robbie como Harley Quinn.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 22 de dezembro de 2021

Keanu Reeves retornará como Neo na quarta entrada de The Matrix. Lana Wachowski, que dirigiu o primeiro filme da série, também vai voltar.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 21 de outubro de 2021

21 de outubro de 2021 Assista ao trailer no YouTube

Originalmente programado para ser lançado em 2020, a adaptação muito esperada do épico de ficção científica, escrita originalmente por Frank Herbert, também estreará na HBO Max. Ele verá a estrela de Timothee Chalamet como Paul Atreides.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 21 de maio de 2021

O quarto filme em Legendary Pictures MonsterVerse verá os dois grandes caras, Godzilla e King Kong, enfrentando-se como humanos indefesos só podem assistir. O filme também verá Millie Bobby Brown e Kyle Chandler retornando como seus personagens de Godzilla: King of the Monsters.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 16 de julho de 2021

Assista ao trailer no YouTube

Lebron James está deixando de lado sua agenda lotada de títulos da NBA para ajudar os Looney Toons na sequência do clássico infantil dos anos 90.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 4 de junho de 2021

Assista ao trailer no YouTube

O oitavo filme de The Conjuring Universe verá Vera Farmiga e Patrick Wilson retornando como especialistas em paranormalidade, Lorraine e Ed Warren. O filme os verá ajudando um homem acusado de assassinato e, claro, ele afirma que estava possuído.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 12 de março de 2021

Esta prequela da série de sucesso da HBO The Sopranos verá o filho do falecido James Gandolfini, Michael Gandolfini, assumir o papel de Tony Soprano, que seu pai tornou famoso.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 18 de junho de 2021

Assista ao trailer no YouTube

Antes de Lin Manuel Miranda escrever Hamilton, ele escreveu este musical sobre o verão em Washington Heights, em Nova York.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): janeiro de 2021

Assista ao trailer no YouTube

Este filme conta a história de Fred Hampton (interpretado por Daniel Kaluuya), que se tornou presidente dos Panteras Negras aos 21 anos. Também veremos William ONeal (interpretado por Lakeith Stanfield), que o informou sobre ele para a CIA.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 15 de janeiro de 2021

Um novo filme de Mortal Kombat verá todos os seus personagens favoritos do clássico jogo de luta voltando para a tela grande. Jessica McNamee vai estrelar como Sonya Blade. Só podemos esperar que seja tão bom quanto o filme de 1995.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 5 de março de 2021

Assista ao trailer no YouTube

O gato e o rato animados farão seu retorno em longa-metragem em 2021. Colin Jost e Chloe Grace Moretz devem estrelar ao lado dos desenhos animados.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 19 de novembro de 2021

King Richard verá Will Smith estrelar como Richard Williams, o pai dos campeões de tênis Venus e Serena Williams.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 29 de janeiro de 2021

Os vencedores do Prêmio de Melhor Ator, Denzel Washington e Rami Malek, estrelam um xerife idoso e um jovem detetive que se unem para deter um assassino em série.

Data de lançamento máxima da HBO (EUA): 2021

Baseado no romance best-seller, este filme segue um adolescente (Finn Little) que testemunhou um assassinato enquanto tenta evitar os dois assassinos em um incêndio.

Data de lançamento do HBO Max (EUA): 16 de abril de 2021

Hugh Jackman vai estrelar como um homem que permite que as pessoas revivam suas memórias passadas, mas as memórias de um novo cliente mostram que a mulher por quem ele se apaixonou pode não ser quem ela parece.

Data de lançamento máxima da HBO (EUA): 2021

Não se sabe muito sobre este novo filme do diretor James Wan, além de ser um filme de terror. Considerando que a história de Wan inclui filmes como Saw, Insidious e The Conjuring, todos os fãs de terror devem ficar entusiasmados com este projeto.

Data de lançamento máxima da HBO (EUA): 2021

Clint Eastwood dirigirá e estrelará este filme sobre um treinador de cavalos idoso que planeja sequestrar um menino do México e trazê-lo para seu pai nos Estados Unidos por US $ 50.000.

