(Pocket-lint) - A Warner Bros anunciou no mês passado que Wonder Woman 1984 estreará na HBO Max no mesmo dia em que estréia em cinemas selecionados, mas algumas pessoas não ficaram muito animadas com a notícia, dado que o serviço de streaming tem resolução máxima de 1080p. Mas isso está prestes a mudar.

WarnerMedia anunciou agora que HBO Max não vai mais chegar ao topo em HD. Finalmente está adicionando suporte para streaming Ultra HD. Na verdade, Wonder Woman 1984 será o primeiro título do serviço a estar disponível em 4K quando for lançado no final deste mês, em 25 de dezembro de 2020.

O filme também terá suporte para Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10 - embora você, é claro, ainda precise do equipamento certo para atingir esses padrões. Se você possui um Apple TV 4K, Amazon Fire TV Stick 4K, Amazon Fire TV Cube, Amazon Fire TV Edition 4K smart TV, Chromecast Ultra, "dispositivos Android TV compatíveis" ou AT&T TV, poderá transmitir a Mulher Maravilha 1984 em 4K.

Tenho a satisfação de anunciar que # WW84 será o primeiro filme da HBO Max disponível em 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision E Dolby Atmos! Mal posso esperar. NOS TEATROS em 25 de dezembro e transmitindo exclusivamente nos EUA em @hbomax . POR FAVOR, encontre a maior tela de qualidade que puder !! pic.twitter.com/wNREvcTUjB - Patty Jenkins (@PattyJenks) 1º de dezembro de 2020

Roku ainda não é compatível - mas isso porque você ainda não pode assistir HBO Max nessa plataforma de dispositivo. As duas empresas - Roku e WarnerMedia - ainda não fecharam um acordo. E, embora o HBO Max esteja disponível no Xbox e PlayStation, o suporte a 4K ainda não está chegando a esses consoles imediatamente.

A WarnerMedia disse que planeja oferecer um conteúdo adicional de 4K no futuro, e planeja suportar dispositivos adicionais ao longo de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.