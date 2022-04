O que é Virgin Media Stream e quanto custa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Virgin Media O2 oferece agora uma maneira diferente de obter serviços de TV e streaming se você não quiser ou não puder ter televisão a cabo ou via satélite.

Chamada Stream da Virgin Media, ela compreende um pequeno set-top-box, remoto e transmite todo o conteúdo de TV ao vivo e sob demanda através de uma conexão de internet sem fio ou com fio.

Também é oferecido sem contrato, portanto você só paga pelos pacotes de entretenimento que deseja e pode adicioná-los e removê-los ad hoc mensalmente.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Virgin Media's Stream, incluindo quanto custa e como obtê-lo.

Stream from Virgin Media é um novo serviço e dispositivo de TV pela Internet que permite aos usuários assistir TV ao vivo e conteúdo sob demanda da Virgin TV e serviços de streaming em parceria, tais como Netflix, Disney+ e o Prime Video da Amazon.

É exclusivo para clientes de banda larga da Virgin Media e está atualmente limitado a um por residência - não há capacidade de múltiplos quartos com o Stream no momento. No entanto, ele tem busca e controle de voz através do controle remoto incluído.

Parte do apelo é que todos os canais e plataformas de streaming disponíveis no Stream podem ser adicionados em um contrato rolante de 30 dias, para que você possa cortar e mudar sua linha de conteúdo dependendo da escolha pessoal e das finanças mensalmente. Isso é ótimo para aqueles preocupados com o custo de vida.

Além disso, a Virgin Media devolverá o crédito do Stream aos clientes a cada mês, sendo que 10% do custo de cada assinatura será devolvido. E, todos eles estão incluídos em uma conta, portanto é mais fácil acompanhar os gastos.

Os clientes da Virgin Media também ganham acesso ao aplicativo da Virgin TV Go para iOS/iPadOS e Android.

A caixa Stream from Virgin Media custa uma taxa fixa de 35 libras esterlinas. Não há custos de instalação, pois você mesmo pode facilmente configurá-lo.

A caixa inclui uma ampla gama de canais em HD como padrão, além de acesso a plataformas de streaming livre, como o BBC iPlayer e ITV Hub (em breve será ITVX).

Há também múltiplas assinaturas de entretenimento pagas que estão disponíveis em contratos de 30 dias, para que você possa adicioná-las ou removê-las mensalmente:

Custo: £12 por mês

£12 por mês Inclui: 25 canais HD, tais como Sky Max, Sky Showcase, Sky Showcase, Sky Documentaries, Sky Comedy, Sky Sports Mix, Eurosport, MTV e Gold

Custo: £4 por mês

£4 por mês Inclui: 7 canais, tais como Nick HD, Nick Jnr, Cartoon Network e Boomerang

Custo: £38,75 por mês

£38,75 por mês Inclui: Todos os 8 canais Sky Sports em HD

Custo: £14,99 por mês

£14,99 por mês Inclui: Todos os 11 canais de Sky Cinema em HD

Um pacote combinado Sky Sports HD e Sky Cinema HD também está disponível por $46,25 por mês.

Custo: £18 por mês

£18 por mês Inclui: Todos os 4 canais BT Sport em HD, mais o BT Sport Ultimate em 4K Ultra HD

Custo: A partir de £6,99 por mês (dependendo do escalão)

Custo: £7,99 por mês

Custo: £4,99 por mês

Observe que você deve assinar a Netflix, Disney+ e StarzPlay através da Virgin Media para obter os 10% de crédito sobre as taxas de assinatura, mesmo que você possa vincular uma conta existente à caixa para assistir ao conteúdo.

A caixa Stream from Virgin Media é minúscula - muito menor do que a caixa remota incluída.

Ele pode ser conectado via Wi-Fi e Internet com fio, embora seja necessário ser um cliente de banda larga da Virgin Media para utilizá-lo. Também é recomendável que você tenha uma velocidade mínima de internet de 50Mbps.

Aqui estão as especificações completas:

Tamanho: 80 x 80 x16mm

80 x 80 x16mm Conexões: 1x HDMI v2.0b com HDCP 2.2, 1x Micro-USB para passagem de energia e rede com fio

1x HDMI v2.0b com HDCP 2.2, 1x Micro-USB para passagem de energia e rede com fio Sem fio: Banda dupla Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth LE 4.2 (para controle remoto)

Banda dupla Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth LE 4.2 (para controle remoto) Sistema: Software RDK, Interface de usuário Horizon 4

Software RDK, Interface de usuário Horizon 4 Vídeo: 4K 60fps com HDR(HDR10, HLG), HEVC, VP9

4K 60fps com HDR(HDR10, HLG), HEVC, VP9 Áudio: Dolby Digital, Dolby Atmoshrough

Dolby Digital, Dolby Atmoshrough Potência: Menos de 5W

Assim como os pacotes adicionais detalhados acima, há uma série de canais disponíveis para assistir ao vivo sem custo extra. Estes estão listados abaixo:

BBC One HD

BBC Dois HD

ITV 1 HD

Canal 4

Canal 4 HD

S4C HD

Canal 5 HD

ITV 2 HD

BBC Quatro HD

ITV 3 HD

Escolha

Quest HD

E4 HD

Filme4 HD

Realmente

Mais 4 HD

Cbeebies HD

BBC News HD

CBBC HD

CITV

BBC Alba HD

BBC Parlamento HD

Dave

Drama

W HD

BBC Três HD

DMAX

5 EUA

ITV 4 HD

Ontem

ITVBe HD

4Music

5STAR

5Ação HD

Quest Red

Desafio

4sete HD

5Selecionar

Blaze

FreeSports HD

Realidade da CBS

Pop pequeno

Ótimo! Filmes

BBC Escócia HD

Pop

Artes do Céu

Sky News

GB News HD

TG4

RTE Um

RTE Dois

Sky Sports Racing HD

O suporte do aplicativo também é amplo. Aqui estão os aplicativos disponíveis no lançamento:

Netflix

Disney+

Vídeo principal

YouTube

YouTube Kids

Vimeo

BBC iPlayer

ITV Hub (ITVX)

Todos os 4

STV Player

Britbox

My5

Vevo

Sons da BBC

BaebleMusic

Dança TV

RadioLine

Al Jazeera

CNN

França24

O Stream da Virgin Media estará disponível para os clientes de banda larga da Virgin Media a partir de quarta-feira, 27 de abril de 2022.

Ainda estamos aguardando detalhes oficiais sobre como comprar a caixa e atualizá-la-emos em breve.

Escrito por Rik Henderson.