Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Virgin Media está removendo a barreira de pagamento em muitos canais infantis ao longo de fevereiro, o que inclui programação educacional, bem como desenhos animados e outros entretenimentos.

Ela também está fornecendo vídeos educacionais gratuitos e conjuntos de caixas para crianças em seu aplicativo Virgin TV Go para iOS e Android.

A partir de 1 ° de fevereiro e até 2 de março, uma série de canais infantis pagos estará disponível para todos os clientes da Virgin TV sem nenhum custo extra.

Isso significa que todos os clientes terão acesso irrestrito a canais, incluindo Cartoon Network, Cartoonio, Boomerang, Nickelodeon, NickToons, Nick Jr e Nick Jr Too. Eles incluem programas como Peppa Pig, Adventure Time e Dora the Explorer.

Além disso, também está estendendo o acesso gratuito ao aplicativo Hopster, para clientes que usam a caixa Virgin TV V6.

"Reconhecemos as pressões sobre as famílias para educar e entreter as crianças em casa durante o confinamento", disse David Bouchier, diretor de TV e entretenimento da Virgin Media.

“É por isso que, durante o mês de fevereiro, estamos dando aos nossos clientes acesso a um grande alinhamento de canais e programas infantis que promovem a diversão e incentivam o aprendizado, sem custo extra”.

A mudança da Virgin Media segue a decisão da Sky de recompensar seus clientes VIP com uma série de incentivos durante o bloqueio também.

Escrito por Rik Henderson.