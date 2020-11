Virgin TV 360 é uma reinicialização total da Virgin TV com uma nova interface, perfis e downloads para telefones e tablets

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito rumores, a Virgin TV 360 é uma nova plataforma de TV 4K da Virgin Media. Moderniza completamente a plataforma e dá acesso às suas gravações em dispositivos móveis, seja por streaming ou por download.

Os membros da família também podem configurar seus próprios perfis na caixa para que a nova caixa possa ser personalizada para cada usuário. Podem ser criados até seis perfis, mas não há opção de controle dos pais para eles no momento. Mesmo assim, isso é algo que serviços rivais como Sky Q e BT TV não oferecem.

Além de uma caixa renovada - infelizmente não muito diferente na aparência dos esforços anteriores da Virgin, como a agora desatualizada caixa V6 - há também um novo controle remoto. Ficamos surpresos por não ter havido mais trabalho para tornar o controle remoto e a caixa um pouco mais esteticamente agradáveis.

Naturalmente, você pode pausar e retroceder a TV ao vivo, bem como reiniciar programas desde o início com acesso a serviços de atualização. Você pode acessar aplicativos de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video e BBC iPlayer, todos em 4K e HDR, quando disponíveis.

Também há pesquisa por voz, usando o método testado e comprovado de um botão de microfone no controle remoto. A Virgin diz que o suporte de Alexa também está a caminho, mas não deu mais detalhes sobre isso.

O sistema é baseado na plataforma Horizon da controladora Liberty Global em vez do serviço TiVo mais antigo e também traz 4K para cada quarto, uma vez que a nova mini-caixa TV 360 que acompanha também é compatível com 4K. A caixa principal da TV 360 é capaz de gravar até 275 horas de HD e 80 horas de 4K Ultra HD.

Durante o evento de lançamento da nova plataforma, a Virgin disse que estava "muito confiante" de que a Disney + entrará no serviço no próximo ano para sentar ao lado da Netflix e da Amazon Prime Video, embora não haja planos atuais de agrupar assinaturas desses no serviço.

Virgin TV 360 está disponível a partir do final do ano para clientes existentes no pacote Ultimate Oomph e também para novos clientes, é claro. Crucialmente, o serviço só vem junto com a banda larga Virgin Media.

Escrito por Dan Grabham.