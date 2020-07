O aplicativo Virgin TV Go recebe canais Sky Cinema e sob demanda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora, os clientes da Virgin Media TV podem acessar toda a gama de canais Sky Cinema através do aplicativo móvel Virgin TV Go. Os filmes também estão disponíveis para exibição sob demanda no aplicativo.

O serviço está aberto a clientes que também assinam o Sky Cinema como parte de seus pacotes da Virgin TV. Anteriormente, eles podiam assistir ao conteúdo do Sky Cinema no celular (telefones e tablets), mas precisavam acessar o aplicativo Sky dedicado e separado. A integração do conteúdo na experiência principal do TV Go o coloca no mesmo lugar que o restante dos canais, além de programas e transmissões sob demanda oferecidos pela Virgin Media .

Além de transmitir os canais e o conteúdo sob demanda, os filmes também podem ser baixados no aplicativo, para visualização offline.

E dois dispositivos podem assistir ao conteúdo ao mesmo tempo, para que você possa usar o Virgin Media em várias salas - através da caixa e de dispositivos portáteis.

"Com o Sky Cinema agora disponível por meio do nosso aplicativo TV Go, nossos clientes agora desfrutam de uma experiência mais simplificada ao assistir seus filmes favoritos em seus dispositivos. Esse novo recurso é uma das muitas adições recentes nos últimos meses para aprimorar a experiência de visualização para nossos clientes de TV ", disse o diretor de entretenimento digital da Virgin Media, David Bouchier.