A Virgin apresenta novos pacotes com grandes economias se você fizer acordos mais longos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Virgin Media reformulou seus pacotes, oferecendo aos clientes uma economia maior se eles fizerem acordos mais longos de 18 meses. A banda larga M500 da empresa - com velocidades médias de download de 516Mbps - agora está disponível em todos os pacotes. Assim, você pode obtê-lo, quer tenha apenas banda larga ou uma oferta completa de TV, telefone residencial, banda larga e móvel.

Por exemplo, o pacote somente de banda larga M100 com banda larga de 108 Mbps custa £ 28 por mês em um contrato de 18 meses . As opções de TV também foram projetadas para serem mais flexíveis, enquanto as permissões de dados móveis também recebem um impulso.

Agora, as Escolhas Pessoais para TV começam em £ 7 e as escolhas subsequentes custam £ 5 por mês.

A Virgin Media também diz que os clientes de primeira linha existentes se beneficiarão com atualizações de seus pacotes, sem nenhum custo extra; o pacote Ultimate Oomph incluirá banda larga M600 mais rápida quando estiver disponível, enquanto os SIMs móveis receberão o dobro da permissão de dados.

Os acordos de 18 meses se tornarão a norma? "Em última análise, a mudança para velocidades mais rápidas e contratos mais longos parece inevitável", diz o analista Paolo Pescatore. “As pessoas sempre têm receio de assinar acordos de longo prazo, pois desejam ter flexibilidade e estar no controle. Mais ainda para aqueles que foram queimados no passado. Este parece ser um bom compromisso, pois os usuários ainda podem usufruir dos descontos por todo o período. ”

Pescatore acrescenta que espera que os usuários continuem a repensar os acordos de TV e banda larga nos próximos meses, já que as pessoas percebem que sua conectividade ou outros pacotes não estão prontos para o rapé por estarem presos em casa.

“Alguns terão prazer em pagar mais ao atualizar seus serviços de banda larga de linha fixa para conexões de fibra mais rápidas (gigabit) e 5G. Por sua vez, isso pode levar a contratos mais longos, a fim de obter o melhor negócio. Os usuários têm e continuarão sendo mais exigentes e têm grandes expectativas. ”