A Toshiba Fire TV mais recente tem Alexa mãos-livres

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mais recente TV da Toshiba foi revelada e está levando a tecnologia Amazon Fire integrada para o próximo nível, combinando os próprios conjuntos Omni da Amazon - o Toshiba modelo M550KU terá Alexa integrado com viva-voz que não precisa de um controle remoto de voz para funcionar .

Isso significa que você pode apenas falar na TV e ela obedecerá aos seus comandos (desde que precedidos de "Alexa", é claro). Embora a TV pareça ser um número sólido por conta própria, esse tipo de integração é ótimo para quem está acostumado com o ecossistema da Fire TV.

A TV está disponível em modelos de 55 polegadas, 65 polegadas e 75 polegadas no momento, com resolução de 4K e um design sem moldura impressionante que parece bastante premium, apesar de um preço médio que começa em $ 800 (ok, médio -para-alto).

O M550KU também oferece suporte a Dolby Vision e Dolby Atmos para a melhor qualidade de imagem e som, portanto, deve funcionar bem se você tiver uma configuração de som surround existente à qual gostaria de integrá-lo. Da mesma forma, um modo de imagem em imagem para campainhas e câmeras de vídeo inteligentes também deve significar que você pode verificar os alertas sem interromper totalmente a sua visualização.

Não há uma data certa para quando a Toshiba colocará em estoque a TV, e parece estar chegando, dependendo de onde você compra, então você deve poder comprá-lo em breve, se estiver interessado.