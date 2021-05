Toshiba lança mais TVs com interface Fire TV da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Toshiba e a Amazon anunciaram uma nova série de TVs baseadas na interface Fire TV da Amazon para o mercado dos EUA, três anos após a Toshiba lançar os modelos iniciais pela Amazon e Best Buy.

Existem cinco tamanhos de tela - 43, 50, 55, 65 e 75 polegadas, enquanto o principal é um design revisado dos modelos mais antigos com uma moldura muito menor. Eles também vêm com uma porta HDMI adicional do que antes, bem como USB. Os modelos de 43 e 50 polegadas estão disponíveis primeiro, com outros em breve.

Há também Live Picture in Picture (PIP) para que você possa ver sua câmera de segurança compatível com Alexa, monitor de bebê ou campainha em cima do que está assistindo, em vez de ter que mudar de lugar.

Essas TVs não têm Alexa embutida na tela (auto-proclamado ideal da Amazon para TVs) - em vez disso, você precisa falar com o controle remoto de voz Alexa incluído e manter pressionado o botão do microfone enquanto fala. Você pode, no entanto, controlar a maioria das funções com Alexa sem ter que navegar em menus, como mudança de entrada, mudança de volume ou modo de imagem.

TVs com interface própria da Amazon têm sido um pouco lentas - houve alguns sets nos EUA em 2017 da Element / Westinghouse, com os sets Toshiba estreando em 2018. Então, na IFA 2019, a Amazon anunciou os sets JVC e Grundig para a Europa - os conjuntos JVC foram vendidos na Currys PC World desde então (Currys detém os direitos da marca JVC no Reino Unido).

