A nova linha de TV HDR UA2B 4K da Toshiba apresenta Google smarts, Dolby Vision e Freeview Play

(Pocket-lint) - A Toshiba lançou uma nova TV baseada em Android TV no Reino Unido, a UA2B. A TV 4K HDR também possui Dolby Vision e áudio com suporte Onkyo. O UA2B está atualmente disponível em uma versão de 58 polegadas - disponível por £ 400 na Currys PC World atualmente - com mais tamanhos por vir.

Além disso, como ele tem a inteligência do Google, há um Chromecast integrado para que você possa transmitir filmes, programas, aplicativos, jogos e muito mais de seu dispositivo móvel diretamente para a TV. Também há o Google Assistant para controle de voz, embora não seja viva-voz; você precisa pressionar o botão no controle remoto.

O Tru Picture Engine da Toshiba está no coração desta TV e atualiza automaticamente o conteúdo não 4K, enquanto há também tecnologia de micro-escurecimento para melhorar o contraste da imagem.

Também há o Freeview Play, para que você possa obter todos os reprodutores on-demand padrão do Reino Unido, como o BBC iPlayer e o ITV Hub. Se você quiser saber mais sobre o Freeview Play, pode descobrir em nosso recurso detalhado: O que é o Freeview Play e como posso obtê-lo?

O UA2B segue na linha das TVs UK4B 4K HDR reveladas em agosto, que apresentam as mãos livres Amazon Alexa e Dolby Vision e Atmos.

Escrito por Dan Grabham.