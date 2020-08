As novas TVs HDR 4K4R 4K4 da Toshiba vêm com Amazon Alexa e Dolby Vision / Atmos mãos-livres

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Toshiba revelou uma nova linha de TV emblemática para o Reino Unido, com alto-falantes 4K HDR, Dolby Vision e Atmos, além de Onkyo.

Disponíveis nos tamanhos de 43, 50 e 58 polegadas da Argos, as novas TVs têm preços muito competitivos, disponíveis por £ 329, £ 369 e £ 399 respectivamente - é interessante que um tamanho de 58 polegadas esteja disponível em vez dos mais comuns polegada.

Vimos pela primeira vez as TVs Amazon Alexa da Amazon demonstradas há quase um ano, com a ideia de que você não precisa pressionar um botão no controle remoto para fazer com que a TV ouça você. Ouvimos - de maneira não surpreendente - que isso representa um desafio técnico para os microfones captarem fala ao mesmo tempo em que a própria TV está emitindo áudio.

O TRU Picture Engine da Toshiba TV alimenta os recursos de imagem e upscaling do UK4B para 4K, além de garantir movimentos suaves.

Os microfones Alexa estão alojados na moldura fina da TV e você pode usar o assistente de voz como faria se fosse um alto-falante Echo, para poder pedir resultados esportivos, música ou desligar as luzes, se tiver que configurado.

No entanto, a TV não usa o sistema Fire TV da Amazon. Em vez disso, está usando a própria interface Linux da Tosh, baseada no Freeview Play.

Escrito por Dan Grabham.