A Toshiba lançou duas TVs a preços acessíveis com o controle de voz Amazon Alexa incorporado nos próprios aparelhos.

Diferentemente das TVs com a plataforma Fire TV a bordo, as TVs da série Toshiba WK3 não precisam do microfone em um controle remoto para funcionar com o Alexa. Em vez disso, eles possuem microfones de campo remoto incorporados em seus painéis, para que você possa usar comandos de voz sem precisar de um controle remoto na mão.

Como eles funcionam como qualquer outro dispositivo habilitado para Alexa, como o próprio Echo da Amazon , você também pode usar a TV para controlar outros itens inteligentes em casa, todos com as mãos livres.

A série vem em dois tamanhos de tela: 24 e 32 polegadas.

O Toshiba 32WK3A63DB tem um preço a partir de £ 199 e possui um display LED HD de 720p. Possui três entradas HDMI, conectividade Wi-Fi e duas portas USB.

Além do suporte completo ao Alexa, é um Freeview Play TV e oferece a variedade usual de aplicativos de streaming, incluindo Netflix, Amazon Video e BBC iPlayer.

O Toshiba 24WK3A63DB começa em £ 179 e vem com os mesmos recursos inteligentes e conectividade.

Também é um modelo de 720p.

"O controle por voz é o fascínio de milhões em todo o Reino Unido. Na Toshiba, queremos oferecer aos nossos clientes uma experiência residencial inteligente sem problemas, oferecendo aos clientes tecnologia inteligente e responsiva para se encaixar em seus ecossistemas domésticos cada vez mais conectados e inteligentes", disse o diretor comercial da Toshiba UK Bart Kuijten.