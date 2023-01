Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A TCL realizou ontem sua conferência de imprensa CES 2023 e anunciou que está dividindo sua linha de TV em duas séries, com seus modelos padrão sendo unidos por uma linha mais premium utilizando as tecnologias QLED e Mini LED.

Dividiu suas linhas em séries S-Series e Q-Series, sendo estas últimas os novos conjuntos premium.

Isto inclui as TVs QLED com retroiluminação Mini LED, que utilizam muitos milhares de pequenos LEDs por trás do LCD Quantum Dot para melhorar o escurecimento local e, portanto, os níveis de preto e o contraste.

O TCL QM8 lidera neste aspecto, apresentando tanto as tecnologias como o painel de exibição HighBright Ultra do fabricante. Isto é afirmado como tendo "o dobro das lêndeas de pico do modelo do ano passado".

Ele terá mais de 2.300 zonas do que a luz de fundo do Mini LED, e também vem com conectividade Wi-Fi 6. Ele estará disponível em tamanhos de tela de 65 a 98 polegadas.

Haverá também dois conjuntos não-Mini LED - o TCL Q7 e o Q6.

O Q7 tem uma luz de fundo de escurecimento local completa, tela de 120Hz e é capaz de até 240Hz para jogos. Ele estará disponível em 55, 65 e 75 polegadas.

O Q6 ostenta uma tela HighBright com um máximo de 60Hz com 120Hz para jogos. Estará disponível em 50 e 55 polegadas.

Todos os novos modelos rodarão o Google TV para seus smarts.

Os preços e a disponibilidade ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.