Economize até 30% na TCL TV e soundbars neste Amazon Prime Day

(Pocket-lint) - Neste Amazon Prime Day UK você pode conseguir um ótimo negócio em uma TV TCL ou soundbar, ou uma combinação dos dois.

Você pode economizar mais de 30%, o que significa que seu jogo de entretenimento doméstico pode receber uma atualização significativa.

• TCL TS9030 3.1CH RAY DANZ Soundbar para TV com subwoofer sem fio e Dolby Atmos: economize £ 110,00, agora £ 239,00 (era £ 349,00). Nada se compara a ter um ótimo som enquanto assiste a um filme. Faça o negócio aqui.

• TCL TS8111 2.1 Dolby Atmos Sound Bar com subwoofers integrados: economize £ 70,00, agora £ 129,00 (era £ 199,00). Ótimo som e um tamanho pequeno. Faça o negócio aqui.

• TCL 43P615K 43 "4K Ultra HD Smart Android TV com Freeview Play: economize £ 70,00, agora £ 270,00 (era £ 349,00). Full UHD e um tamanho ideal de 43 " . Faça o negócio aqui.



• TCL 50P615K 50 "4K Ultra HD Smart Android TV + Barra de som TCL TS6100: economize £ 89,00, agora £ 379,00 (era £ 468,00). Full UHD e uma fantástica combinação de barra de som. Faça o negócio aqui.



• TCL 43P610K 4K Smart TV 3.0 Ultra HD + TCL TS6100 de 43 polegadas Barra de som: economize £ 99,00, agora £ 299,00 (era £ 398,00). Um ótimo sistema de entretenimento por um ótimo preço . Faça o negócio aqui.

Esses negócios terminam hoje, então não perca a chance de adquirir um novo sistema de entretenimento para sua casa.

A TCL fabrica TVs fantásticas com tecnologias Smart HDR e Micro Dimming, tornando sua experiência de assistir mais clara e mais agradável aos olhos.

Entretenimento não é nada sem um bom som, e a TCL introduziu Dolby Atmos em algumas de suas barras de som. Isso traz um som mais ousado, com profundidade e uma maior faixa dinâmica.

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edição por Dan Grabham.