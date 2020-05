Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora os TCL C81 e C71 4K tellies não são novos novo - ambos foram anunciados na CES 2020 , ao lado do modelo X91 8K - os conjuntos já foram dadas preços Europeia.

O plano é oferecer muitas especificações por não muito dinheiro. O C71 começará em € 699, o C81 em € 899. Também estão disponíveis tamanhos maiores, detalhados abaixo, com o C71 ainda atingindo a atraente "TV 4K de 65 polegadas por menos de um grande" título. Aqui está o que você receberá pelo seu dinheiro.

Tamanhos e preços: 55 polegadas, € 899 65 polegadas, 1199 € 75 polegadas, 1799 €



O C81 é o topo de gama da gama. Este painel QLED está alojado em uma estrutura de metal real, com o mínimo de moldura para todos os lados - no que o TCL chama de design em tela cheia.

Há o Dolby Vision e o HDR10 + no departamento de formato de alta faixa dinâmica, enquanto uma colaboração da Onkyo lida com a saída de áudio, incluindo Dolby Atmos, usando uma barra de som para a frente e o woofer embutido na parte traseira da tela.

As telas maiores recebem um recurso Motion Clarity, que significa atualização nativa de 100Hz, para ajudar a manter a imagem suave.

A versão 10 da Android TV estará disponível em breve, juntamente com o controle de voz sem mãos do TCL.

Tamanhos e preços: 50 polegadas, 699 € 55 polegadas, € 799 65 polegadas, € 999



Então, o que você perde na especificação C71 um pouco mais baixa? Não há clareza de movimento de 100 Hz, enquanto o sistema de áudio Onkyo também está fora do design.

No entanto, este ainda é um monitor QLED, com Dolby Vision, Dolby Atmos e o design de tela cheia com o mínimo de moldura.

O verdadeiro take-away, sem dúvida, é o preço. É o tipo de preço que fará os possíveis compradores da Samsung pensarem duas vezes.