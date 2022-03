Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TalkTalk lançou uma nova caixa de TV que oferece Ultra HD, mais de 70 canais e serviços sob demanda usando a plataforma inteligente da Netgem.

O TalkTalk TV 4K Box foi feito em parceria com a Netgem e está disponível para clientes novos e existentes de banda larga de fibra TalkTalk.

Inclui acesso ao Netflix, Amazon Prime Video e YouTube em 4K, além do aplicativo de TV do TikTok e uma grande variedade de outros aplicativos de streaming. Now e Britbox também estão disponíveis, bem como os habituais serviços gratuitos de recuperação, como BBC iPlayer e ITV Hub.

Além disso, os clientes podem conectar seu próprio HDD USB ou cartão de memória para gravar programas ao vivo para reprodução posterior.

O controle de voz também é suportado, com compatibilidade com Alexa integrada na caixa.

O preço começa em £ 4 por mês em cima de um plano de internet de fibra existente ou novo. Você pode descobrir como obter a TalkTalk TV 4K Box aqui .

"Nossa prioridade é garantir que fornecemos os melhores pacotes de entretenimento e fibra do mercado, com grande valor", disse o diretor-gerente de negócios de consumo da TalkTalk, Jonathan Kini.

"É por isso que estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Netgem para lançar o TalkTalk TV 4K Box - trazendo entretenimento de alto nível para nossos clientes e fácil acesso ao TikTok, Netflix e Prime Video".

Escrito por Rik Henderson.