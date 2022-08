Andor recebe um novo trailer e data de lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo grande programa de TV Star Wars foi ligeiramente embaralhado (muito) no calendário de lançamento da Disney - Andor agora começará a ser transmitido em 21 de setembro de 2022, ao invés de 31 de agosto.

No entanto, esse atraso pode ser compensado, pois agora estreará com um estouro de três episódios que estarão todos disponíveis ao mesmo tempo.

A notícia foi acompanhada por um novo trailer para o programa que torna muito mais claro que tipo de história podemos esperar assistir.

Assim como a história da origem de Rogue One's Cassian Andor, parece que vamos testemunhar o próprio nascimento da Rebelião, dirigida de dentro do Império por pessoas como Mon Mothma e outros.

O Forest Whitaker voltará como o assustador lutador da liberdade Saw Gerrera, parecendo mais jovem e um pouco menos abatido do que durante a ação do Rogue One, mais tarde na linha do tempo.

O espetáculo vai traçar as tentativas tumultuadas de vários rebeldes de reunir um grupo e uma estratégia coerentes, e o último trailer na verdade não se concentra tanto no próprio Andor.

Há alguns vislumbres de visuais bastante luxuosos em alguns pontos, e é claro que passaremos mais tempo no plano-cidade Coruscant do que em épocas passadas, o que é refrescante dado o local memorável que foi nos filmes prequel.

Escrito por Max Freeman-Mills.