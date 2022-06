Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há alguns poucos espetáculos descendo o pique para os fãs de Star Wars com membros da Disney+ nos próximos meses e anos, mas talvez o mais misterioso no momento seja The Acolyte.

Está nos levando a uma parte da linha do tempo da série que nunca vimos antes nos filmes ou espetáculos e promete explorar algumas histórias interessantes. Aqui estão todos os detalhes que você precisa saber.

Não temos muita informação firme sobre quando esperar O Acolyte além do fato de que ele está realmente chegando - a Disney e a LucasFilm mostraram seu logotipo algumas vezes como parte do próximo conjunto de programas Star Wars, afinal de contas.

No entanto, atualmente acredita-se que a mostra ainda esteja lançando seus personagens e se preparando para a produção, que aparentemente está programada para o final de 2022 ou início de 2023. Isso significa que não pensamos que você estará sentado para assistir ao espetáculo em nenhum momento antes do final de 2023 ou mesmo no início de 2024.

A boa notícia quando se trata de um show sendo produzido para a Disney+ é que ainda podemos dizer com absoluta confiança como você poderá assistir - no serviço de streaming da Disney, é claro.

Com base na abordagem que é feita de The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e mais, também temos certeza de que você pode esperar uma programação semanal de episódios, em vez de um lixão no estilo Netflix de toda a temporada pronto para o bingeing.

Não houve nenhum anúncio de elenco sobre o espetáculo em nenhuma função oficial, portanto, não sabemos muito bem quem irá gratificar nossas telas no The Acolyte. Entretanto, conhecemos o apresentador - Leslye Headland, que já trabalhou em programas como o Russian Doll.

Ela é uma estrela em ascensão e parece que vai levar as coisas numa direção interessante com base nas entrevistas que deu até agora.

Embora a única informação oficial que temos sobre The Acolyte seja seu título, a Vanity Fair coletou alguns detalhes suculentos em uma entrevista com Headland em maio de 2022, o que nos deu bastante para continuarmos.

Por um lado, sabemos que o show será realizado cerca de 100 anos antes do The Phantom Menace, durante o declínio do que a linha do tempo da Guerra das Estrelas chama de a Alta República, um período de paz e prosperidade.

Está sendo explorado extensivamente em romances e histórias em quadrinhos neste momento, e uma característica do período é a complacência dos Jedi de capa branca e dourada que não conseguem entender um retorno da ameaça dos Sith.

O título do Acolyte pode muito bem vir de um crente do lado negro que está disposto a fazer o que for preciso para trazer de volta os Sith, se quisermos acreditar nos rumores.

Headland diz que o programa pode se concentrar nos "bandidos" em uma das poucas vezes na Guerra das Estrelas em que eles estão realmente em menor número, o que certamente soa bem.

Há rumores de que o show também está planejando usar personagens familiares dos excelentes jogos dos Cavaleiros da República Velha, incluindo o icônico Darth Revan. Isto seria interessante, uma vez que há um remake do primeiro jogo que está por vir, para que ele possa se ligar bem a essa história.

Agora, a linha do tempo sobre a inclusão desses personagens significa que podemos apenas ouvir sobre eles na forma de diálogo, ou vê-los em flashbacks, mas o fato é que parece que vamos conseguir um substancial desdobramento do lado Sith da coisa.

Escrito por Max Freeman-Mills.